Ким Кардашьян рассказала о своем состоянии после разрыва с Канье Уэстом

Ким Кардашьян впервые после развода пообщалась с журналистами и рассказала, какие отношения сейчас у них с рэпером Канье Уэстом. Ранее пара решила развестись.

Раскрывать подробности развода звезда не торопится – как полагают поклонники, из узнают зрители после просмотра финального сезона реалити-шоу о семье Кардашьян.

Однако своими ощущениями в этой ситуации Ким поделилась в интервью для Good Morning Vogue.

Знаменитость призналась, что год для нее был непростым.

«Этот год был невероятной возможностью научиться быть благодарной за простые вещи, и это было огромным озарением», – говорит Ким.

Звезда реалити-шоу старается не переживать – во время пандемии она проводит больше времени с близкими и развлекаться, как может. Свой день рождения Ким, например, отметила на частном острове, устроив громкую вечеринку, чем вызвала критику.

«Я всегда стараюсь смотреть на вещи в позитивном ключе. Несмотря на то что это был такой сложный год, это было время для восстановления сил, раскрытия новых способностей, это была возможность проводить много времени с семьей. И то время, которое я смогла провести со своими детьми, было бесценным. Это, безусловно, положительная сторона», – отметила она.