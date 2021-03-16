Ким Кардашьян рассказала о своем состоянии после разрыва с Канье Уэстом
Фото: Global Look Press
Ким Кардашьян впервые после развода пообщалась с журналистами и рассказала, какие отношения сейчас у них с рэпером Канье Уэстом. Ранее пара решила развестись.
Раскрывать подробности развода звезда не торопится – как полагают поклонники, из узнают зрители после просмотра финального сезона реалити-шоу о семье Кардашьян.
Однако своими ощущениями в этой ситуации Ким поделилась в интервью для Good Morning Vogue.
Знаменитость призналась, что год для нее был непростым.
«Этот год был невероятной возможностью научиться быть благодарной за простые вещи, и это было огромным озарением», – говорит Ким.
Звезда реалити-шоу старается не переживать – во время пандемии она проводит больше времени с близкими и развлекаться, как может. Свой день рождения Ким, например, отметила на частном острове, устроив громкую вечеринку, чем вызвала критику.
«Я всегда стараюсь смотреть на вещи в позитивном ключе. Несмотря на то что это был такой сложный год, это было время для восстановления сил, раскрытия новых способностей, это была возможность проводить много времени с семьей. И то время, которое я смогла провести со своими детьми, было бесценным. Это, безусловно, положительная сторона», – отметила она.
Фото: Global Look Press
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