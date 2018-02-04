Прикасаться к попе Ким Кардашьян может не только Канье Уэст.

«Пятая точка» Ким Кардашьян, пожалуй, одна из самых важных частей тела звезды реалити-шоу, ведь именно благодаря выдающейся попе эта женщина стала мировой знаменитостью. Многодетная мама уделяет много внимания внешности — всегда, а особенно перед важными съемками над ней работает целый штат специалистов.

Пару недель назад 37-летняя Кардашьян отправилась на один из пляжей Малибу сделать серию снимков. Чтобы попа выглядела безупречно и ее не пришлось «фотошопить», звезда пригласила целую команду специалистов. Инсайдеры сообщают, что перед съемками Ким сделали массаж ягодиц со специальными маслами, а потом нанесли макияж.

Впрочем, Ким не скрывает, что у ее попы есть визажист: его она сердечно благодарит в блоге. «Спасибо за поддержку», — посвятила она двусмысленную фразу ухоженному мужчине с никнеймом ARIEL.