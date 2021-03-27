Ким Кардашьян раскрыла истинную причину развода с Канье Уэстом
Фото: @kimkardashian / Instagram
В новом эпизоде сериала о жизни семьи Кардашьян-Дженнер Ким рассказала о некоторых провокационных твитах, которые ее муж Канье Уэст написал о ней и ее семье. Позже эти твиты были удалены. Ее семья выразила обеспокоенность, в том числе Крис Дженнер: «Я просто чувствую, что она немного борется со всем, что происходит». Сестра блогерши добавила: «Сейчас много всего происходит в СМИ, и Ким переживает действительно очень тяжелые времена». Сестры живут в семейном доме в Малибу, и Кортни Кардашьян рассказала, что Канье хотел связаться с ними: «Он сказал:« Было бы хорошо иметь возможность сказать кое-что о твитах». Она сказала, что рэпер согласился с тем, что публичность, возможно, была не лучшим решением.
Фото: @kimkardashian / Instagram
Канье и Ким начали встречаться в 2012 году, обручились в 2013-м и поженились во Флоренции, Италия, в мае 2014 года. В прошлом месяце Ким подала на развод с музыкантом после шестилетнего брака, попросив совместной опеки над детьми. Развод является первым для Канье и третьим для Ким, которая ранее была замужем за Дэймоном Томасом с 2000 по 2004 год и Крисом Хамфрисом — с 2011 по 2013 год.
У Канье и Кардашьян четверо детей: дочери Норт семь лет, Чикаго три года, сыну Сэйнту пять лет, а Псалому в мае исполнится два года. В последние месяцы детей чаще всего видели с Ким в Хидден-Хиллз, Калифорния, где у семьи есть особняк стоимостью 60 миллионов долларов.
В документах от 19 февраля Ким назвала причиной развода непримиримые разногласия, отметив, что у пары есть брачный договор. Состояние Ким составляет почти 800 миллионов долларов, а Канье — около 1,3 миллиарда долларов.
Фото: @kimkardashian / Instagram
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