Ким Кардашьян прокомментировала развод с Уэстом: «Я всегда буду главной фанаткой Канье»

Ким рассказала, как бывшие супруги общаются сейчас. «Мы прекрасно справляемся с родительскими обязанностями. Я очень его уважаю. В первую очередь он был моим другом, и это никуда не исчезнет. Я всегда буду главной фанаткой Канье», – сказала Кардяшьян-Уэст.

Все причины развода звезда разглашать не стала, но отметила, что сделала все, чтобы сохранить брак. «Мы расходились во мнении по некоторым вопросам. Я не хочу, чтобы кто-то думал, будто я не выложилась на полную. У нас четверо детей, знаете ли. Они хотят видеть своих родителей вместе. Я сама через это прошла», – добавила Ким.