Ким Кардашьян прокомментировала развод с Уэстом: «Я всегда буду главной фанаткой Канье»
На днях вышел новый специальный выпуск «Семейства Кардашьян», где главная героиня шоу Ким Кардашьян приоткрыла завесу тайну о разводе, новость о котором потрясла весь мир.
В феврале этого года стало известно, что звезда подала на развод с рэпером Канье Уэстом. Одна из самых красивых историй любви и крепких пар решила расстаться после 7 лет брака. У Ким и Канье четверо общих детей: 8-летняя Норт, 5-летний Сейнт, 3-летняя Чикаго и 2-летний Псалм.
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Фото: Global Look Press
Свадьба возлюбленных состоялась во Флоренции в 2014 году.
Ким рассказала, как бывшие супруги общаются сейчас. «Мы прекрасно справляемся с родительскими обязанностями. Я очень его уважаю. В первую очередь он был моим другом, и это никуда не исчезнет. Я всегда буду главной фанаткой Канье», – сказала Кардяшьян-Уэст.
Все причины развода звезда разглашать не стала, но отметила, что сделала все, чтобы сохранить брак. «Мы расходились во мнении по некоторым вопросам. Я не хочу, чтобы кто-то думал, будто я не выложилась на полную. У нас четверо детей, знаете ли. Они хотят видеть своих родителей вместе. Я сама через это прошла», – добавила Ким.
Фото: Global Look Press
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