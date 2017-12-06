37-летней Ким Кардашьян не удалось стать мамой с помощью ЭКО.

Некоторое время назад иностранные СМИ сообщили, что 37-летняя Ким Кардашьян и 40-летний Канье Уэст снова станут родителями, был назван даже пол третьего ребенка — девочка. Сегодня пресса обсуждает новое заявление главной звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян»: она рассказала, что потеряла уже «готовый» эмбрион.

В очередном эпизоде Ким рассказала, что одновременно с обращением к суррогатной матери она попросила врачей сделать попытку ЭКО для нее самой. Страстно желающая стать мамой в третий раз Кардашьян с нетерпением ждала окончания требующегося для результата 10-дневного срока. Однако врач сообщил звезде, что эмбрион не прижился. Вероятность положительного результата была не слишком большой — около 60%, но женщина не теряла надежду.

«Я очень расстроена, что не могу выносить ребенка сама. Я постоянно посещаю врачей. Сейчас я слежу за всеми изменениями, касающимися суррогатной матери. Я безумно благодарна этой женщине за великодушие и самоотверженность. Я не хочу называть ее имя, не хочу, чтобы люди узнали о ней», — призналась будущая мама в разговоре с сестрой Хлое.

«Найти суррогатную мать очень сложно. Вы должны полностью доверять в самой сложной ситуации, которую вы только можете себе представить. Нужно убедиться, что у этой женщины все в порядке с физическим здоровьем и образом жизни, будущая мать должна пройти психологическое тестирование. Мы выбирали почти год», — рассказала она.

Третий ребенок Ким и Канье родится в январе 2018 года. Сейчас пара воспитывает 4-летнюю Норт и 2-летнего Сейнта. Они родились естественным путем, хоть и с большим риском для жизни и здоровья матери.

Фото: globallookpress