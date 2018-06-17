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Ким Кардашьян поразила неожиданно скромным образом на MTV Movie & TV Awards

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ким Кардашьян

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Минувшим вечером в Калифорнии состоялась традиционная церемония вручения популярной премии.

В ночь с 16 на 17 июля в Санта-Монике состоялась 27-я церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards. Несмотря на то, что эфирная версия премии будет доступна лишь через два месяца, 18 августа, сейчас можно оценить, в каких нарядах появились на красной дорожке кино и телезнаменитости.

Как отмечают СМИ, с каждым годом эта премия становится все скромнее, как по количеству звездных гостей, так и по яркости нарядов. Например, в этом году одной из самых скромных звезд стала Ким Кардашьян. Телезвезда выбрала комплект из топа и длинной прямой юбки с разрезом от Atelier Versace.

Ким Кардашьян

Какие наряды выбрали звезды — смотрите в нашей галерее.

Фото: Birdie Thompson/Globallookpress

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