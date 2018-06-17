Ким Кардашьян поразила неожиданно скромным образом на MTV Movie & TV Awards

В ночь с 16 на 17 июля в Санта-Монике состоялась 27-я церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards. Несмотря на то, что эфирная версия премии будет доступна лишь через два месяца, 18 августа, сейчас можно оценить, в каких нарядах появились на красной дорожке кино и телезнаменитости.

Как отмечают СМИ, с каждым годом эта премия становится все скромнее, как по количеству звездных гостей, так и по яркости нарядов. Например, в этом году одной из самых скромных звезд стала Ким Кардашьян. Телезвезда выбрала комплект из топа и длинной прямой юбки с разрезом от Atelier Versace.