Ким Кардашьян умилила поклонников трогательным фото подросших детей

«Какие уже большие», «Самые чудесные дети», «Милашки», «Норт такая взрослая», «Это невероятные чувства», «Красивая семья», «Ой, как это мило!», «Норт похожа на Покахонтас», «Красивые дети», — осыпали комплиментами детей Ким Кардашьян и Канье Уэста.

В мае Ким и Канье отметили 6-ю годовщину свадьбы. Среди поклонников пары дано ходят слухи, что у них в семье не все ладно и время самоизоляции дается им непросто. Но Кардашьян и Уэст слухи не комментируют, а на фото показывают идиллию и любовь.

За 6 лет супружеской жизни Канье и Ким стали родителями четверых детей. Двоих — Норт и Сэйнта — Ким родила сама, но после из-за проблем со здоровьем ей пришлось воспользоваться услугами суррогатных матерей, которые выносили Чикаго и Псалма.