Ким Кардашьян показала, как выглядела в самом начале своей карьеры

Ким Кардашьян решила предаться ностальгии и опубликовала кадр из своей первой фотосессии – в самом начале своей карьеры.

На фотографии звезда позирует в эффектном боди бежевого цвета, очень скромном, если сравнивать с ее нынешними нарядами. Его дополняют черные колготки в сеточку и винтажные туфли на каблуке.