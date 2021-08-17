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Ким Кардашьян показала, как выглядела в самом начале своей карьеры

Многодетная мать, бывшая жена Канье Уэста и звезда реалити-шоу известна своей яркой, но не вполне естественной внешностью. После развода с мужем Ким решила показать, какой она была в самом начале, и опубликовала кадр из своей первой фотосессии.
Ким Кардашьян показала, как выглядела в самом начале своей карьеры

Ким Кардашьян решила предаться ностальгии и опубликовала кадр из своей первой фотосессии – в самом начале своей карьеры.

На фотографии звезда позирует в эффектном боди бежевого цвета, очень скромном, если сравнивать с ее нынешними нарядами. Его дополняют черные колготки в сеточку и винтажные туфли на каблуке.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян с мамой

Фото: @kimkardashian

Не хватает и шикарных длинных волос Ким – она снялась с уложенными в ретро-прическу короткими волосами. А вот яркий макияж присутствует и на первой съемке.

Подписчики сделали девушке множество комплиментов, и отметили, что на фотографии она выглядит шикарно.

Сейчас Ким переживает развод со своим супругом и отцом своих детей Канье Уэстом – по словам ее близких, она погрузилась в работу и старается проводить побольше времени со своими детьми. Кроме того, она, судя по всему, поддерживает отношения с бывшим мужем, и даже появляется на некоторых его мероприятиях.

А вот искать себе новую любовь она не спешит, в отличие от Канье Уэста, которого замечали с разными девушками – может них оказалась даже модель российского происхождения Ирина Шейк.

Фото: Instagram Ким Кардашьян

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