Ким Кардашьян показала, как выглядела в самом начале своей карьеры
Ким Кардашьян решила предаться ностальгии и опубликовала кадр из своей первой фотосессии – в самом начале своей карьеры.
На фотографии звезда позирует в эффектном боди бежевого цвета, очень скромном, если сравнивать с ее нынешними нарядами. Его дополняют черные колготки в сеточку и винтажные туфли на каблуке.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kimkardashian
Не хватает и шикарных длинных волос Ким – она снялась с уложенными в ретро-прическу короткими волосами. А вот яркий макияж присутствует и на первой съемке.
Подписчики сделали девушке множество комплиментов, и отметили, что на фотографии она выглядит шикарно.
Сейчас Ким переживает развод со своим супругом и отцом своих детей Канье Уэстом – по словам ее близких, она погрузилась в работу и старается проводить побольше времени со своими детьми. Кроме того, она, судя по всему, поддерживает отношения с бывшим мужем, и даже появляется на некоторых его мероприятиях.
А вот искать себе новую любовь она не спешит, в отличие от Канье Уэста, которого замечали с разными девушками – может них оказалась даже модель российского происхождения Ирина Шейк.
Фото: Instagram Ким Кардашьян
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