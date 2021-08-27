Ким Кардашьян оставит фамилию мужа после развода — и на это есть причина

Кроме того, стало известно, что Ким решила оставить фамилию бывшего супруга. Сделать это, по данным The Mirror, она хочет ради детей.

У пары есть четверо совместных детей — дочери Норт и Чикаго и два сына Сейнт и Псалом. Двоих младших для пары родила суррогатная мать. Все наследники носят фамилию отца. Ким также решила оставить двойную фамилию — Кардашьян-Уэст.