Ким Кардашьян оставит фамилию мужа после развода — и на это есть причина
Хотя Канье Уэст и Ким Кардашьян решили расторгнуть брак, им, судя по всему, удалось сохранить теплые отношения. Звезду не раз видели на концертах и мероприятиях исполнителя — она приезжала туда поддержать бывшего мужа.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kimkardashian
Кроме того, стало известно, что Ким решила оставить фамилию бывшего супруга. Сделать это, по данным The Mirror, она хочет ради детей.
У пары есть четверо совместных детей — дочери Норт и Чикаго и два сына Сейнт и Псалом. Двоих младших для пары родила суррогатная мать. Все наследники носят фамилию отца. Ким также решила оставить двойную фамилию — Кардашьян-Уэст.
Близкие к распавшейся паре источники утверждают, что они сохранили теплые отношения, часто общаются и вместе встречаются ради детей.
При этом после развода рэпера замечали с другими женщинами. Самый громкий случай — мимолетный роман с моделью российского происхождения Ириной Шейк. Отношения, правда, долго не продержались — они решили расстаться друзьями.
Канье Уэст тем временем продолжает свои эксцентричные мероприятия — именно его образ жизни и психические проблемы, по словам друзей Ким, стали веским поводом для расставания пары.
Фото: Instagram Ким Кардашьян
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