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Ким Кардашьян оставит фамилию мужа после развода — и на это есть причина

Теледива и рэпер прожили вместе почти 7 лет, но в начале года подали на развод. Причины этого называются разные — некоторые источники утверждают, что дело в психических расстройствах Уэста, другие заявляют, что Кардашьян просто не смогла принять образ жизни своего супруга.
Ким Кардашьян оставит фамилию мужа после развода — и на это есть причина

Хотя Канье Уэст и Ким Кардашьян решили расторгнуть брак, им, судя по всему, удалось сохранить теплые отношения. Звезду не раз видели на концертах и мероприятиях исполнителя — она приезжала туда поддержать бывшего мужа.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян в гардеробной

Фото: @kimkardashian

Кроме того, стало известно, что Ким решила оставить фамилию бывшего супруга. Сделать это, по данным The Mirror, она хочет ради детей.

У пары есть четверо совместных детей — дочери Норт и Чикаго и два сына Сейнт и Псалом. Двоих младших для пары родила суррогатная мать. Все наследники носят фамилию отца. Ким также решила оставить двойную фамилию — Кардашьян-Уэст.

Близкие к распавшейся паре источники утверждают, что они сохранили теплые отношения, часто общаются и вместе встречаются ради детей.

При этом после развода рэпера замечали с другими женщинами. Самый громкий случай — мимолетный роман с моделью российского происхождения Ириной Шейк. Отношения, правда, долго не продержались — они решили расстаться друзьями.

Канье Уэст тем временем продолжает свои эксцентричные мероприятия — именно его образ жизни и психические проблемы, по словам друзей Ким, стали веским поводом для расставания пары.

Фото: Instagram Ким Кардашьян

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