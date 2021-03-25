Ким Кардашьян на фоне развода с Канье Уэстом сосредоточилась на учебе и детях

Канье и Ким начали встречаться в 2012 году, обручились в 2013-м и поженились во Флоренции, Италия, в мае 2014 года. В прошлом месяце Ким подала на развод с музыкантом после шестилетнего брака, попросив совместной опеки над детьми. Развод является первым для Канье и третьим для Ким, которая ранее была замужем за Дэймоном Томасом с 2000 по 2004 год и Крисом Хамфрисом — с 2011 по 2013 год.

У Канье и Кардашьян четверо детей: дочери Норт семь лет, Чикаго три года, сыну Сэйнту пять лет, а Псалому в мае исполнится два года. В последние месяцы детей чаще всего видели с Ким в Хидден-Хиллз, Калифорния, где у семьи есть особняк стоимостью 60 миллионов долларов.

В документах от 19 февраля Ким назвала причиной развода непримиримые разногласия, отметив, что у пары есть брачный договор. Состояние Ким составляет почти 800 миллионов долларов, а Канье — около 1,3 миллиарда долларов.