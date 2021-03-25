Ким Кардашьян на фоне развода с Канье Уэстом сосредоточилась на учебе и детях
Фото: picture-alliance.com
Как уточнила знаменитая «мать клана Кардашьян», Ким чувствует себя нормально. «Она в порядке. Очень занята, работает над всеми своими проектами. Такая сосредоточенная. Я не знаю, как она это делает со всеми моими внучками. У нее много энергии. Я так горжусь ею», — отменила Дженнер.
Крис также считает, что отец Ким Роберт Кардашьян — известный адвокат — был самым большим источником вдохновения для ее дочери. Кардашьян проводит 18 часов в неделю, изучая право под руководством Джессики Джексон, Ван Джонс и Эрин Хейни, поэтому в 2024 году она сможет пройти коллегию адвокатов штата Калифорния и в конечном итоге открыть свою собственную юридическую фирму.
Фото: picture-alliance.com
Канье и Ким начали встречаться в 2012 году, обручились в 2013-м и поженились во Флоренции, Италия, в мае 2014 года. В прошлом месяце Ким подала на развод с музыкантом после шестилетнего брака, попросив совместной опеки над детьми. Развод является первым для Канье и третьим для Ким, которая ранее была замужем за Дэймоном Томасом с 2000 по 2004 год и Крисом Хамфрисом — с 2011 по 2013 год.
У Канье и Кардашьян четверо детей: дочери Норт семь лет, Чикаго три года, сыну Сэйнту пять лет, а Псалому в мае исполнится два года. В последние месяцы детей чаще всего видели с Ким в Хидден-Хиллз, Калифорния, где у семьи есть особняк стоимостью 60 миллионов долларов.
В документах от 19 февраля Ким назвала причиной развода непримиримые разногласия, отметив, что у пары есть брачный договор. Состояние Ким составляет почти 800 миллионов долларов, а Канье — около 1,3 миллиарда долларов.
Фото: picture-alliance.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!