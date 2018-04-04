Ким Кардашьян: «Мои дети не знают, что они — звезды»

37-летняя Ким Кардашьян и ее многочисленные родственники прославились благодаря реалити-шоу «Семейство Кардашьян», которое идет уже в течение одиннадцати лет. За это время Ким успела развестись со вторым супругом, баскетболистом Крисом Хамфрисом, выйти замуж за музыканта Канье Уэста и стать мамой троих детей — 5-летней Норт, 2-летнего Сейнта и пятимесячной Чикаго, рожденной суррогатной матерью. Недавно телезвезда стала гостьей утреннего шоу This Morning, в котором рассказала, как к популярности относятся члены ее семьи.

«Это кажется невозможным, но дома я – неизвестный человек. Мои дети даже не догадываются, что происходит. Вообще, я не чувствую себя звездой, потому что большую часть времени нахожусь дома», — призналась Ким Кардашьян.