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Ким Кардашьян: «Мои дети не знают, что они — звезды»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ким Кардашьян

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Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» уверена, что ее дети не знают о популярности клана.

37-летняя Ким Кардашьян и ее многочисленные родственники прославились благодаря реалити-шоу «Семейство Кардашьян», которое идет уже в течение одиннадцати лет. За это время Ким успела развестись со вторым супругом, баскетболистом Крисом Хамфрисом, выйти замуж за музыканта Канье Уэста и стать мамой троих детей — 5-летней Норт, 2-летнего Сейнта и пятимесячной Чикаго, рожденной суррогатной матерью. Недавно телезвезда стала гостьей утреннего шоу This Morning, в котором рассказала, как к популярности относятся члены ее семьи.

«Это кажется невозможным, но дома я – неизвестный человек. Мои дети даже не догадываются, что происходит. Вообще, я не чувствую себя звездой, потому что большую часть времени нахожусь дома», — призналась Ким Кардашьян.

Знаменитость отметила, что члены семьи Кардашьян-Дженнер прекрасно понимают, какие изменения произошли за прошедшие десять лет: «Мы недавно это обсуждали. И мы очень благодарны. Мы так признательны, что мы всё те же».

Фото: Faye Sadou/AdMedia/Globallookpress, instagram

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