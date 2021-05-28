Ким Кардашьян и ее четверо детей переболели коронавирусом

Известная американская звезда Ким Карашьян и ее четверо детей получили положительный тест на коронавирус, пишет Hollywood Life. Как уточнила звезда, ее семья столкнулась с COVID-19, у нее были серьезные симптомы заболевания. Во время программы «Семейство Кардашян» Ким уточнила, что ее дети тоже получили положительный результат на COVID-19. У Канье Уэста и Ким Кардашьян четверо детей: дочери Норт семь лет, Чикаго три года, сыну Сэйнту пять лет, а Псалому в мае исполнилось два года. В последние месяцы детей чаще всего видели с Ким в Хидден-Хиллз, Калифорния, где у семьи есть особняк стоимостью 60 миллионов долларов.