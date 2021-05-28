Ким Кардашьян и ее четверо детей переболели коронавирусом
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram/@kimkardashian
Известная американская звезда Ким Карашьян и ее четверо детей получили положительный тест на коронавирус, пишет Hollywood Life. Как уточнила звезда, ее семья столкнулась с COVID-19, у нее были серьезные симптомы заболевания. Во время программы «Семейство Кардашян» Ким уточнила, что ее дети тоже получили положительный результат на COVID-19. У Канье Уэста и Ким Кардашьян четверо детей: дочери Норт семь лет, Чикаго три года, сыну Сэйнту пять лет, а Псалому в мае исполнилось два года. В последние месяцы детей чаще всего видели с Ким в Хидден-Хиллз, Калифорния, где у семьи есть особняк стоимостью 60 миллионов долларов.
Сэйнт заболел первым, Ким начала испытывать довольно сильные симптомы, но продолжала обучение.
«Я чувствую себя настолько больной и ужасной из-за COVID-19, что с трудом могу встать с постели и заняться учебой, - призналась она в эпизоде, который был снят несколько месяцев назад, но вышел только сейчас. – Я готовилась к занятиям в юридической школе и не подозревала, что могу заразиться. Я чувствую себя очень плохо. Сильнейшая боль в спине. У меня высокая температура». По данным издания, сейчас Кардашьян и ее дети чувствуют себя отлично и выздоровели.
Фото и видео: Instagram/@kimkardashian
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