Хью Грант за 2,9 млн фунтов стерлингов продает дом, в котором жил с Элизабет Херли

В этот дом Хью Грант буквально сбежал после того, как его в 1995 году застукали за интересным делом в машине со жрицей любви. «Я жалею об этом поступке больше всего в жизни. Я сделал больно людям, которых я люблю, и подвел коллег», — заявил позже Грант.

В наказание актера приговорили к штрафу в тысячу долларов и к участию в образовательных программах о СПИДе, а его ночную спутницу — к 180 дням тюремного заключения за непристойное поведение в общественном месте, сообщает Daily Mail.

В доме есть несколько спален, библиотека, а интерьер обставлен классической мебелью. В уютном дворике есть бассейн и место для принятия солнечных ванн.