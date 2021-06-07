Хью Грант за 2,9 млн фунтов стерлингов продает дом, в котором жил с Элизабет Херли
Выставленный на продажу дом в классическом английском стиле стал убежищем для актера, после ареста за незаконную связь с проституткой в 1985 году.
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Фото: Getty Images
Теперь у каждого желающего (при наличии почти 3 млн фунтов стерлингов) есть возможность стать владельцем загородного дома, в котором Хью Грант жил с Элизабет Херли. Коттедж с классической каменной кладкой расположен в тихом переулке и гарантирует тихую жизнь, любителям быть подальше от суеты и городского шума.
В этот дом Хью Грант буквально сбежал после того, как его в 1995 году застукали за интересным делом в машине со жрицей любви. «Я жалею об этом поступке больше всего в жизни. Я сделал больно людям, которых я люблю, и подвел коллег», — заявил позже Грант.
В наказание актера приговорили к штрафу в тысячу долларов и к участию в образовательных программах о СПИДе, а его ночную спутницу — к 180 дням тюремного заключения за непристойное поведение в общественном месте, сообщает Daily Mail.
В доме есть несколько спален, библиотека, а интерьер обставлен классической мебелью. В уютном дворике есть бассейн и место для принятия солнечных ванн.
Дом окружен полями, из него открывается потрясающий вид на сельскую местность.
После того, как девушка легкого поведения придала скандал огласке, она заработала миллион долларов. Грант же после того случая, еще несколько лет оставался с Херли, прежде чем их отношения окончательно распались. После он не раз называл себя неумным человеком.
Через несколько лет после расставания с Грантом Элизабет Херли вышла замуж за бизнесмена Аруном Найаром. В 2011-м они развелись. У актрисы есть сын Дэмиан, рожденный от предпринимателя Стива Бинга (в 2020-м он добровольно ушел из жизни).
У Хью Гранта пять детей от разных женщин. В 2018-м он женился на Анне Эберштайн, родившей ему троих детей.
Фото и видео: Getty Images, youtube-канал BBC Studios, Instagram
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