Хью Грант потерял 20 миллионов долларов из-за скандала

Хью Грант из-за скандала с женщиной потерял 20 миллионов долларов. Об этом на онлайн-встрече с российскими коллегами из «Школы кино и телевидения «Индустрия» рассказал голливудский сценарист Стив Мазур. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В 1995 году Хью Гранта за непристойности в общественном месте арестовали вместе с чернокожей проституткой. Это дорого ему обошлось – он потерял репутацию и гонорар. Ему предлагали отличную роль в легендарном фильме «Лжец, лжец», которая в итоге досталась Джиму Керри. Вместе с гонораром в 20 миллионов долларов.

«В то время Джим Керри играл комических персонажей, - рассказывает сценарист «Лжец, лжец» Стив Мазур. - А наш фильм был об обычном человеке, адвокате, который из-за проклятья начал бы вести себя странно — то есть целый день не врал».

«Мало кто знает, что главную роль в «Лжец, Лжец» должен был сыграть Хью Грант. Тогда Хью снимался в картине «Четыре свадьбы и похороны». Мы вели с Грантом переговоры. Хью, вместо того, чтобы полететь на продолжение съемок в Лондон, остался в Лос-Анджелесе, чтобы обсудить с нами детали.

На субботу мы назначили кастинг. А в пятницу Хью Гранта поймали с проституткой на бульваре Сансет. В итоге, разумеется, мы не смогли с ним встретиться».