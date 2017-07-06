Катя Гордон обидно прокомментировала новый брак бывшего мужа

Сегодня СМИ стало известно, что известный адвокат Сергей Жорин, бывший супруг журналистки Кати Гордон, женился на чемпионке мира по боксу Наталье Рагозиной по прозвищу «Кувалда». В ответ на многочисленные просьбы журналистов прокомментировать ситуацию, Катя написала стихи: