Худшие актеры и режиссеры: как прошла премия «Золотая малина 2021»

В этом году статуэтки получили несколько достаточно скандальных проектов. Голосование проходит в онлайн формате, а сами награды высылаются победителям курьером. Но далеко не все знаменитости стремятся забрать свои «заслуженные призы».

Больше всего статуэток в этом году получил фильм «Мьюзик» – создателем которого выступила австралийская певица Сиа. Она же и получила награду как «Худший режиссер». «Худшая актриса» досталась голливудской знаменитости Кейт Хадсон, которая сыграла в фильме наркоманку. «Худшая актриса второго плана» – 18-летняя начинающая звезда и основная героиня «Мьюзик» Мэдди Зиглер.

Награда за «Худшего актера второго плана» досталась Рудольфу Джулиани. Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка оказался задействован в эпизодической роли в фильме Саши Барон Коэна «Борат-2», где сыграл самого себя. По сценарию дочь Бората берет интервью у Джулиани, а после этого предлагает ему выпить в номере. Сидя на кровати, бывший мэр, как будто кладет руку себе в штаны и похлопывает девушку по спине. Сцена прерывается, когда в номер вбегает исполнитель роли Бората актер Саша Барон Коэн с криком: «Ей 15 лет, она слишком стара для вас!». Адвокат Трампа назвал все произошедшее провокацией. За эту роль, кстати, Джулиани и его ширинка еще удостоились победе в номинации «Худшая экранная постановка».

«Худший фильм» - документальный фильм «Абсолютное доказательство» Майка Линделла, повествует о фальсификации президентских выборов в США в 2020 году. Майк же получил награду и за «Худшую роль».

«Худший сценарий» – эротическая драма от Netflix «365 дней». «Худший ремейк» – «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», ремейк фильма 1967 года.