Художники по костюмам «И просто так» раскрыли секрет траурного платья Кэрри Брэдшоу

Молли и Дэнни также раскрыли секрет архивного гардероба Сары Джессики Паркер. Оказывается, он хранится в специальном месте в Бруклине, где поддерживают определенную температуру, а чтобы привезти его весь на съемочную площадку, понадобится два фургона.

Напомним, что продолжение культового сериала «Секс в большом городе» вышло на экраны 10 декабря 2021 года. Сиквел получил название «И просто так».