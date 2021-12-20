Художники по костюмам «И просто так» раскрыли секрет траурного платья Кэрри Брэдшоу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: picture alliance / Photoshot
Платье обязательно должно было быть черным. «У нас были изделия от дизайнеров отовсюду и от всех брендов. Мы так много примерили», — делится в интервью для The Daily художник по костюмам Дэнни. Однако современные платья показались ему слишком новыми и хрустящими, героиня Сары Джессики могла бы выглядеть слишком старающейся одеться. Стилисты хотели показать силу Кэрри даже в такой черный, траурный момент, поэтому отдали предпочтение наряду 50-х годов от Lily Reuben.
Художникам по костюмам, как и другим членам съемочной группы, нельзя было разглашать, о чем будут сцены, и даже намекать об этом. Так, например, сцена в душе получила название «Гидравлические работы». Паркер должна была надеть длинное платье, но тогда не было бы так заметно, как знаменитые свадебные туфли Кэрри Брэдшоу намокают и меняют цвет.
Молли и Дэнни также раскрыли секрет архивного гардероба Сары Джессики Паркер. Оказывается, он хранится в специальном месте в Бруклине, где поддерживают определенную температуру, а чтобы привезти его весь на съемочную площадку, понадобится два фургона.
Напомним, что продолжение культового сериала «Секс в большом городе» вышло на экраны 10 декабря 2021 года. Сиквел получил название «И просто так».
Фото: picture alliance, GlobalLookPress