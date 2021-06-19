Художник-постановщик «Семнадцати мгновений весны» и актер Феликс Ростоцкий умер на 73 году жизни

За свою карьеру Феликс принял участие во множестве кинопроектов в качестве художника-постановщика. Наиболее успешными стали картины: «Семнадцать мгновений весны», «Женатый холостяк», «Признать виновным» и сериал «Примадонна». И в качестве актера в фильмах: «Кольца Альманзора», «Русский счет» и другие.

Отец Ростоцкого Болеслав – успешный автор учебников и книг по истории театра, а брат Йосеф является преподавателем истории театра в Российской академии театрального искусства.