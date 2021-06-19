Художник-постановщик «Семнадцати мгновений весны» и актер Феликс Ростоцкий умер на 73 году жизни
На странице Фонда Ростоцких в социальных сетях родственники сообщили о кончине художника. «Феликс Ростоцкий — племянник режиссера Станислава Ростоцкого и двоюродный брат Андрея Ростоцкого, художник-постановщик таких фильмов как «Внимание! Всем постам...», «Бармен из «Золотого якоря», «Где ваш сын?..» А также был художником-постановщиком многосерийного фильма «Моя граница», который не успел доснять Андрей Ростоцкий. Феликс Ростоцкий находился вместе с Андреем у водопада, где тот сорвался с 30-метровой скалы 5 мая 2002 года», – говорится в публикации.
Фото: Facebook.com/fondRostotskikh
За свою карьеру Феликс принял участие во множестве кинопроектов в качестве художника-постановщика. Наиболее успешными стали картины: «Семнадцать мгновений весны», «Женатый холостяк», «Признать виновным» и сериал «Примадонна». И в качестве актера в фильмах: «Кольца Альманзора», «Русский счет» и другие.
Отец Ростоцкого Болеслав – успешный автор учебников и книг по истории театра, а брат Йосеф является преподавателем истории театра в Российской академии театрального искусства.
Фото: Facebook
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