Представили фильм публике сыгравшие в нем главные роли Маргарет Куэлли и Сигурни Уивер. Первая появилась на красной дорожке в воздушном белом платье, а вторая позировала фотографам в черном платье в пол с декольте и золотым ремнем на талии. Самой дерзкой звездой церемонии открытия стала 51-летняя немецкая актриса и певица Мерет Беккер, продемонстрировавшая эффектную татуировку на груди в платье с глубоким декольте и длинным шлейфом. Также на мероприятии были замечены возглавивший в этом году жюри Берлинаре Джереми Айронс, Сэм Райли и Александра Мария Лара, Беренис Бежо и Мишель Хазанавичус, Дуглас Бут и многие другие.Напомним, что Берлинский международный кинофестиваль будет проходить в столице Германии до 1 марта. В конкурс попала одна из частей проекта «Дау» российского режиссера Ильи Хржановского — «Дау. Наташа». Фото: globallookpressПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!