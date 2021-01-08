«Хрупкая и аристократичная»: Алена Шишкова собрала комплименты после шикарной фотосессии
Фото: www.instagram.com/missalena.92/?hl=ru
Алена Шишкова поделилась изысканной фотосессией и собрала комплименты от своих подписчиков.
На кадрах модель появилась в пальто желтого оттенка в сочетании со шляпкой из глянцевой кожи и разноцветных туфлях с ремешком вокруг щиколотки. Второй образ состоит из струящегося по фигуре черного платья длины миди и накинутого поверх него элегантного жакета цвета капучино. На последних фотографиях модель предстала в черном пальто в пол и классических белых лодочках. Алена позирует с двумя борзыми.
Подписчики отметили хрупкость и аристократичность Алены и добавили, что подобные образы ей очень идут:
«Алена, эта серия фотографий особенная. Вы очень гармоничны здесь. Любуюсь, Алисе повезло с родителями», «Просто как картина! Вы прекрасны», «У вас такая аристократическая внешность, прям загляденье», «Роскошная », «Алёна вне конкуренции, правду пишут, сама хрупкость и аристократичность! Обожаю вас».
Не обошлось и без сравнений с «соперницей» Анастасией Решетовой:
«В который раз убеждаюсь, что Алёна в тысячу раз красивее и дороже, чем Решетова, выглядит».
Фото и видео: Instagram Алены Шишковой
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Фото и видео: Instagram Алены Шишковой
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