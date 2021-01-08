«Хрупкая и аристократичная»: Алена Шишкова собрала комплименты после шикарной фотосессии

Подписчики отметили хрупкость и аристократичность Алены и добавили, что подобные образы ей очень идут:

«Алена, эта серия фотографий особенная. Вы очень гармоничны здесь. Любуюсь, Алисе повезло с родителями», «Просто как картина! Вы прекрасны», «У вас такая аристократическая внешность, прям загляденье», «Роскошная », «Алёна вне конкуренции, правду пишут, сама хрупкость и аристократичность! Обожаю вас».

Не обошлось и без сравнений с «соперницей» Анастасией Решетовой:

«В который раз убеждаюсь, что Алёна в тысячу раз красивее и дороже, чем Решетова, выглядит».