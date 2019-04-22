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Леопардовое платье и высокие ботфорты: Наталья Фриске появилась в эффектном наряде на выставке косметики

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Фриске и Кира Сорокина

Фото: пресс-служба
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На прошедшей 18-19 апреля выставке Intercharm состоялась презентация бренда косметики Киры Сорокиной Nanoasia. На запуск пришли многие знаменитости, среди которых были замечены Анфиса Чехова, Эвелина Бледанс, Наталья Фриске и многие другие! Подробности читайте в нашем материале, а фото гостей ищите в галерее!

Впервые на специализированной выставке для профессионалов индустрии красоты Intercharm можно было увидеть столько известных персон. Эпицентром притяжения звезд стал стенд бренда Nanoasia, где основательница марки принимала своих подруг из светской тусовки. Познакомиться с новшествами в антивозрастном уходе пришли актриса Анфиса Чехова, певица Эвелина Бледанс, телеведущая Лариса Вербицкая, сестра Жанны Фриске Наталья и многие другие. Наталья пришла на мероприятие в высоких ботфортах и леопардовом платье, а Анфиса Чехова продемонстрировала внушительное декольте в платье с глубоким вырезом.

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Анфиса Чехова

Фото: архив пресс-службы
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На запуске также присутствовали Тихомирова Анна, Муромцева Ирина, Митрофанова Маргарита, Одинцова Екатерина, Чайковская Ирина, Денисова Анастасия, Берсенева Мария, Макеева Анастасия, Бирюкова Елена, Кожина-Бословяк Олеся, Хохлова Анна, Николаева Елена, Мишулина Карина, Сашина Ирина.

Еще больше фото гостей уже ждут вас в нашей галерее!

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: архив пресс-службы

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