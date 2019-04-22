Леопардовое платье и высокие ботфорты: Наталья Фриске появилась в эффектном наряде на выставке косметики

Впервые на специализированной выставке для профессионалов индустрии красоты Intercharm можно было увидеть столько известных персон. Эпицентром притяжения звезд стал стенд бренда Nanoasia, где основательница марки принимала своих подруг из светской тусовки. Познакомиться с новшествами в антивозрастном уходе пришли актриса Анфиса Чехова, певица Эвелина Бледанс, телеведущая Лариса Вербицкая, сестра Жанны Фриске Наталья и многие другие. Наталья пришла на мероприятие в высоких ботфортах и леопардовом платье, а Анфиса Чехова продемонстрировала внушительное декольте в платье с глубоким вырезом.