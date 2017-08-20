«Хотим третью девочку»: Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина рассказали о семейной жизни
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина женаты всего два года, однако история их отношений началась еще двадцать с лишним лет назад. «Помню, когда мне было 12 лет, мы были на соревнованиях. К нам в номер пришел Леша и предложил мне, как он тогда выразился, «попотеть». Разумеется, я его выгнала, но это были детские игры, шалости. Тогда Ягудин был недостижимым идеалом для меня. Все девочки были в него влюблены, и я даже не думала о каких-то отношениях», — рассказала спортсменка в эфире «Секрета на миллион». «Спустя много лет отношения завертелись, все было очень хорошо, но в один день он собрал вещи и ушел. Леша тогда испугался».
По признанию Ягудина, в тот период жизни он не был готов завести семью и боялся ответственности. Работа в одном пространстве позволила спортсменам находиться рядом, поэтому новый роман Татьяны не остался незамеченным. «У Тани появился ухажер, и тогда у меня взыграла гордость. Я решил вернуть ее любыми способами. Начал дарить подарки, передавал письма, приносил ей шарики и цветы. Вскоре мы снова начали общаться и жить вместе», — вспомнил фигурист.
В канун 2009 года Татьяна получила предложение руки и сердца от Алексея, однако свадьба состоялась лишь спустя семь лет. Во время гастролей ледового шоу в Красноярске пара приняла решение расписаться. Благодаря помощи общего друга в красноярском Дворце семейных торжеств состоялась регистрация брака спортсменов, на которой присутствовали только близкие друзья.
Пара воспитывает двух дочерей — 8-летнюю Лизу и 2-годовалую Мишель. На появлении первого ребенка настаивала Татьяна, а второго — Алексей. Фигуристы вспоминают, что в течение полугода Татьяна не могла забеременеть Лизой. Ко второй беременности супруги подошли со всей серьезностью, например, Алексей сам делал уколы специальных препаратов жене в живот. Спортсмен немало удивил зрителей, заявив, что категорически не хотел сына: «Если бы был сын, для меня это была бы трагедия». Алексей подчеркнул, что он привык жить сегодняшним днем и дальнейшая судьба рода Ягудиных его не волнует. Как призналась Татьяна, она была готова пойти на прерывание беременности, если бы стало известно, что родится мальчик: «Я бы хотела просто сохранить семью. Я бы еще раз попробовала забеременеть, лишь бы была девочка».
Несмотря на все сложности, супруги с уверенностью заявляют, что хотят третью дочку.
Фото: instagram