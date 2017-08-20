Олимпийские чемпионы по фигурному катанию стали гостями нового выпуска «Секрета на миллион».

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина женаты всего два года, однако история их отношений началась еще двадцать с лишним лет назад. «Помню, когда мне было 12 лет, мы были на соревнованиях. К нам в номер пришел Леша и предложил мне, как он тогда выразился, «попотеть». Разумеется, я его выгнала, но это были детские игры, шалости. Тогда Ягудин был недостижимым идеалом для меня. Все девочки были в него влюблены, и я даже не думала о каких-то отношениях», — рассказала спортсменка в эфире «Секрета на миллион». «Спустя много лет отношения завертелись, все было очень хорошо, но в один день он собрал вещи и ушел. Леша тогда испугался».

По признанию Ягудина, в тот период жизни он не был готов завести семью и боялся ответственности. Работа в одном пространстве позволила спортсменам находиться рядом, поэтому новый роман Татьяны не остался незамеченным. «У Тани появился ухажер, и тогда у меня взыграла гордость. Я решил вернуть ее любыми способами. Начал дарить подарки, передавал письма, приносил ей шарики и цветы. Вскоре мы снова начали общаться и жить вместе», — вспомнил фигурист.

В канун 2009 года Татьяна получила предложение руки и сердца от Алексея, однако свадьба состоялась лишь спустя семь лет. Во время гастролей ледового шоу в Красноярске пара приняла решение расписаться. Благодаря помощи общего друга в красноярском Дворце семейных торжеств состоялась регистрация брака спортсменов, на которой присутствовали только близкие друзья.