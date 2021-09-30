Хотела справедливости, но получила угрозы: автор хита «По полюшку» рассказала о звонках Успенской

Наталья Лапина заявила, что после того, как рассказала о том, что осталась без денег за свою работу, ей начали поступать звонки. Как сообщает «Собеседник», женщине заявили, что прав на песню у нее нет. А сама Успенская, по ее словам, уточнила, что Лапина должна быть ей благодарна, ведь она сделала трек очень популярным.

«Мне позвонил мужчина, представившийся братом Любы. Не знаю точно: он это был или нет. Орал, что у Любы якобы имеются полные права на песню "По полюшку"! Хотя никаких прав я ей не передавала: она об этом знает. Спустя час позвонили сама Люба. Говорит: "Ты должна мне быть благодарна за то, что я сделала из твоей песни хит!"».

Лапина отметила, что просто хочет получить деньги, которые полагаются ей как автору песни и музыки.

«Я спросила у нее: "Люба, где мои авторские?". Песня целый год звучит из каждого утюга, в соцсетях ее поют и кошки, и собаки, и сотрудники ГИБДД — все, кто только можно. У Любы ответа нет. Она все время говорит, что мне нужно сделать опровержение моего интервью, что якобы я не запрещала ей петь "По полюшку"», — отметила Лапина.