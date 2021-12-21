Хотел часы, а получил камень: звезду сериала «Клон» обманула крупная компания

Бразильский актер приобрел смарт-часы от Apple шестой серии в онлайн-магазине Carrefour. В течение двух недель Бенисио упорно ожидал того момента, когда он станет счастливым обладателем нашумевших часов, однако ожидание оказалось бессмысленным — вместо них актер получил самый настоящий камень в коробке с логотипом.

После того как Бенисио осознал, что твердая горная порода не может стоить 350$, которые он отдал за долгожданные часы, он потребовал с компании возврат, в котором ему отказали. Представители Carrefour заявили, что на возврат потребуется семь дней, в течение которых истечет гарантийный срок, после которого вернуть деньги клиенту уже не получится.

Оставлять безнаказанными обманщиков Мурило не стал и обратился в суд. Там актер потребовал от компании компенсацию, которая, по его расчетам, составила 2600$. В ходе судебного разбирательства обе стороны пришли к заключению и обозначили сумму, которую получит Бенисио. По итогу суда компания выплатила ему 1500$.

Теперь актер сможет приобрести не только часы от Apple, но и новенький iPhone.