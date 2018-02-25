«Хоть бы сына постеснялась»: Наталья Штурм показала все достоинства фигуры под тонкой накидкой

Подписчики певицы раскритиковали новую публикацию: «Как-то противненько», «Хоть бы сына постеснялась», «Маразм крепчал...», «там Волочкова зажигает напоказ с михрюткой дворовым своим, здесь Наталья манит своего абГамовича тёплой тапкой🤣😂 прям на разрыв, не знаю, что интереснее бежать смотреть», «Старая дешевка».

Напомним, в одном из недавних интервью Наталья Штурм рассказала, почему любит обнажаться для фото и как ее сын относится к подобным снимкам.

Фото: instagram