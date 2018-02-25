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«Хоть бы сына постеснялась»: Наталья Штурм показала все достоинства фигуры под тонкой накидкой

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Фото из Instagram Натальи Штурм
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Эпатажная певица в очередной раз продемонстрировала притягательные формы своего тела.

51-летнюю Наталью Штурм в полной мере можно назвать «королевой эпатажа». Певица не упускает любую возможность продемонстрировать изящные изгибы фигуры, которой очень гордится. Так, в блоге Натальи часто появляются так называемые «эротические открытки», на которых она позирует с едва прикрытой грудью. А несколько часов назад популярная в 90-х годах исполнительница показала, как выходит из бани, прикрыв тело полупрозрачным палантином, не скрывающим от глаз зрителей отсутствие нижнего белья.

Подписчики певицы раскритиковали новую публикацию: «Как-то противненько», «Хоть бы сына постеснялась», «Маразм крепчал...», «там Волочкова зажигает напоказ с михрюткой дворовым своим, здесь Наталья манит своего абГамовича тёплой тапкой🤣😂 прям на разрыв, не знаю, что интереснее бежать смотреть», «Старая дешевка».

Напомним, в одном из недавних интервью Наталья Штурм рассказала, почему любит обнажаться для фото и как ее сын относится к подобным снимкам.

Фото: instagram

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