«Хоть бы сына постеснялась»: Наталья Штурм показала все достоинства фигуры под тонкой накидкой
51-летнюю Наталью Штурм в полной мере можно назвать «королевой эпатажа». Певица не упускает любую возможность продемонстрировать изящные изгибы фигуры, которой очень гордится. Так, в блоге Натальи часто появляются так называемые «эротические открытки», на которых она позирует с едва прикрытой грудью. А несколько часов назад популярная в 90-х годах исполнительница показала, как выходит из бани, прикрыв тело полупрозрачным палантином, не скрывающим от глаз зрителей отсутствие нижнего белья.
Подписчики певицы раскритиковали новую публикацию: «Как-то противненько», «Хоть бы сына постеснялась», «Маразм крепчал...», «там Волочкова зажигает напоказ с михрюткой дворовым своим, здесь Наталья манит своего абГамовича тёплой тапкой🤣😂 прям на разрыв, не знаю, что интереснее бежать смотреть», «Старая дешевка».
Напомним, в одном из недавних интервью Наталья Штурм рассказала, почему любит обнажаться для фото и как ее сын относится к подобным снимкам.
Фото: instagram