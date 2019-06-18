Не скрывают чувств: Надежда Бабкина с молодым мужем светятся от счастья на новом фото

Надежда Бабкина находится на гастролях в Уфе. Оттуда она публикует множество фотографий: в народных костюмах, с подарками, с приемов. Но ни один снимок не вызвал у подписчиков столько эмоций, как фотография 69-летней артистки с гражданским мужем Евгением Гором, который младше нее на 30 лет.
«В Башкирии хорошо!», - написала народная артистка России.
«Не в Башкирии хорошо, а там, где любимый, хорошо»,
«Чудесные такие, великолепная пара!!!»,
«Хорошо смотритесь»,
«Сколько разница в возрасте,а гармония в душе как у ровесников!», - написали поклонники пары (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Но среди подписчиков были и те, кто отметил, что 39-летний Евгений Гор сам стал похож на пожилого мужчину.
«Мама с сыночком»,
«Дедушкой стал при девушке»,
«Как все-таки молодые парни быстро превращаются в стариков со своими "молодыми женами",почему так?», - отметили они.
А вы верите в отношения в паре с такой большой разницей в возрасте?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: Instagram, youtube.com/ Россия 1
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