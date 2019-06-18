Не скрывают чувств: Надежда Бабкина с молодым мужем светятся от счастья на новом фото

Но среди подписчиков были и те, кто отметил, что 39-летний Евгений Гор сам стал похож на пожилого мужчину.

«Мама с сыночком»,

«Дедушкой стал при девушке»,

«Как все-таки молодые парни быстро превращаются в стариков со своими "молодыми женами",почему так?», - отметили они.

А вы верите в отношения в паре с такой большой разницей в возрасте?