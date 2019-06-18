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Не скрывают чувств: Надежда Бабкина с молодым мужем светятся от счастья на новом фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Надежда Бабкина

Фото: Instagram
Королева русской песни гастролирует в Башкирии с Евгением Гором.

Надежда Бабкина находится на гастролях в Уфе. Оттуда она публикует множество фотографий: в народных костюмах, с подарками, с приемов. Но ни один снимок не вызвал у подписчиков столько эмоций, как фотография 69-летней артистки с гражданским мужем Евгением Гором, который младше нее на 30 лет.

«В Башкирии хорошо!», - написала народная артистка России.

Надежда Бабкина и Евгений гор - Как боги

«Не в Башкирии хорошо, а там, где любимый, хорошо»,

«Чудесные такие, великолепная пара!!!»,

«Хорошо смотритесь»,

«Сколько разница в возрасте,а гармония в душе как у ровесников!», - написали поклонники пары (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Надежда с Бабкина с подругами

Но среди подписчиков были и те, кто отметил, что 39-летний Евгений Гор сам стал похож на пожилого мужчину.

«Мама с сыночком»,

«Дедушкой стал при девушке»,

«Как все-таки молодые парни быстро превращаются в стариков со своими "молодыми женами",почему так?», - отметили они.

А вы верите в отношения в паре с такой большой разницей в возрасте?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: Instagram, youtube.com/ Россия 1

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