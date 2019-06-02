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«Хорошо, что живете дружно»: Дмитрий Тарасов улетел отдыхать в Турцию с женой и обеими дочками

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Тарасов с семьей

Фото: Instagram
Анастасия Костенко показала милое семейное фото из отпуска.

Дмитрий Тарасов отдыхает с семьей в Турции. В отпуск футболист взял и старшую дочь – 10-летнюю Ангелину. Несмотря на шумиху о неуплате алиментов и непорядочном отношении к первой жене Дмитрий старается проводить максимум времени и со старшим ребенком.

Его жена Анастасия Костенко опубликовала в Instagram семейное фото, на котором все позируют вместе – Дмитрий с женой и девочками. «По сравнению с любимым @tarasov23 - мы еще бледненькие. Но, время есть», - написала Анастасия (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Милый снимок набрал множество откликов. «Ждем комментариев про алименты от диванных комментаторов»,

«Сестрички. Молодцы,что живете дружно,это редкость в наше время!»,

«Молодцы! Дочу старшую взяли собой. Красивые»,

«Подумала, что кукла в руках))) прекрасная девчонка».

Напомним, Милана родилась у Анастасии и Дмитрия 10 июля 2018 года. Старшую дочь Ангелину футболисту родила первая жена Оксана. Второй супругой Тарасова была телеведущая Ольга Бузова, их брак продлился четыре года.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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