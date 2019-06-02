«Хорошо, что живете дружно»: Дмитрий Тарасов улетел отдыхать в Турцию с женой и обеими дочками

Дмитрий Тарасов отдыхает с семьей в Турции. В отпуск футболист взял и старшую дочь – 10-летнюю Ангелину. Несмотря на шумиху о неуплате алиментов и непорядочном отношении к первой жене Дмитрий старается проводить максимум времени и со старшим ребенком.

Его жена Анастасия Костенко опубликовала в Instagram семейное фото, на котором все позируют вместе – Дмитрий с женой и девочками. «По сравнению с любимым @tarasov23 - мы еще бледненькие. Но, время есть», - написала Анастасия (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).