«Хорошеет с каждым днем»: в Сети обсуждают новое фото с отдохнувшей Аллой Пугачевой

«Любимая компания», «Насыщенный завтрак», «Как приятно, что у русских людей все по-русски! Скумбрия и селедка на первом плане!)))», «И вас тоже с новым годом», «До чего техника дошла! Мы Вас можем видеть видеть в кругу друзей, в домашней обстановке и это очень радостно. Очень Вас любим и уважаем», «Очень душевное фото, все такие счастливые», — комментируют подписчики фото.

«Какие красавицы девчонки!!», «Алла Борисовна с каждым днем хорошеет», «Макс смешной тут такой», «Пугачева тоже Галкину подстать», «У Максима кофта не на ту пуговицу застегнута», «А почему Буйнов в доме в солнечных очках?», «Саша Буйнов какой нарядный», «Юдашкину как будто 20», «Прически у мужчин - отпад», «Самые красивые», «Все очень свеженькие, на третий день праздников выглядят просто отлично», «Такие все домашние, милота», — обсуждают они внешность присутствующих.

А что выбрали бы вы на месте певицы — деньги или каникулы?