«Холостяк» не нравился: бывшая участница проекта о трудностях и запретах на шоу

Она призналась, что на кастинг отправилась за компанию с подругой, но случайно прошла.

Девушка рассказала, что, по ее собственному мнению, «уболтала» редакторов — непринужденно с ними общалась и рассказала много историй о себе. А вот на самом проекте проявить себя ей не дали — Алла пожаловалась, что за нее придумывали все, что ей нужно говорить, решали за нее и зачастую выставляли ее не в лучшем свете.

«Мне не давали говорить то, что я хотела. Нужны были какие-то хайповые реплики, которые выставляли бы меня в некрасивом свете. Например, я хотела рассказать о том, что родилась рядом с озером Байкал — одним из самых красивых мест на планете. Но мне запретили, пояснив, что это никому не интересно. Лучше трясти нижним бельем и рассказывать про прошлые отношения».

На проекте у девушек забирали телефоны и даже обыскивали, а график работы был очень тяжелым и напряженным.

«Вплоть до того, что копаются в нижнем белье. Для меня это было крайне унизительно. И темп бешеный: мы с девчонками постоянно ходили голодные и не выспавшиеся. Что говорить, если первую серию снимали трое суток. По пять часов без перерыва стояли на каблуках. Нам разрешили поспать только в косметике. Затем подъем и продолжение съемки. Не каждая девушка выдержит такой ритм. Считаю, финалистки — "железные леди"», — рассказывает Алла.

Разочарованием для нее стал и сам холостяк — Алексей Воробьев. По мнению Аллы, Тимати оказался намного интереснее.

«Испытала разочарование! Мне он не особо нравился. Например, сейчас я смотрю на Тимати, он интереснее. Нравится, как себя ведет. Да, он очень отстраненный, зато живой».