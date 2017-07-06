«Холостяк» Илья Глинников представил невесту коллегам на презентации нового телесезона НТВ
В среду, 12 июля, канал НТВ подвел итоги и объявил планы на осень 2017 года: в эфире мы увидим несколько десятков новых премьерных сериалов, а также полюбившиеся зрителям передачи. На презентации канала собралось около 1000 гостей, в том числе Ингеборга Дапкунайте («Мост»), Юрий Колокольников («Обратный отсчет»), Петр Кулешов, Алексей Зимин, Глеб Пьяных с супругой, Наталья Мальцева, и многие другие.
«Холостяк» Илья Глинников впервые вышел в свет с невестой, моделью Екатериной Никулиной, и официально представил ее коллегам.
Одной из главных премьер октября станет экранизация великого романа Алексея Толстого «Хождение по мукам», приуроченная к 100-летию Октябрьской революции. Главные роли исполнят Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Леонид Бичевин, Павел Трубинер, Светлана Ходченкова, Андрей Мерзликин и другие.
Также мы увидим фильмы «По ту сторону смерти» с Сергеем Гармашом и Светланой Ходченковой в главных ролях; «Юбилейный встречный» с Владимиром Машковым; «Актриса» от сценариста Маргариты Симоньян и режиссера Тиграна Кеосаяна (в главных ролях Екатерина Шпица, Юрий Стоянов); «Казнить нельзя помиловать» с Марией Кожевниковой; «Неуловимые» с Оксаной Фандерой; «Шуберт» с Алексеем Воробьевым, и многие другие.
Осенью канал перезапустит «Квартирник НТВ» с легендарным Евгением Маргулисом, который даст возможность зрителям насладиться живым исполнением хитов, ближе узнать легендарных музыкантов и услышать из первых уст истории об изнанке музыкального мира.
Фото: архивы пресс-служб