Илья Глинников и Екатерина Никулина вместе вышли в свет

В среду, 12 июля, канал НТВ подвел итоги и объявил планы на осень 2017 года: в эфире мы увидим несколько десятков новых премьерных сериалов, а также полюбившиеся зрителям передачи. На презентации канала собралось около 1000 гостей, в том числе Ингеборга Дапкунайте («Мост»), Юрий Колокольников («Обратный отсчет»), Петр Кулешов, Алексей Зимин, Глеб Пьяных с супругой, Наталья Мальцева, и многие другие.

«Холостяк» Илья Глинников впервые вышел в свет с невестой, моделью Екатериной Никулиной, и официально представил ее коллегам.