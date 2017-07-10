«Холост. Свеж. Светел»: новый образ Дмитрия Нагиева взбудоражил Сеть
В последние годы популярный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев практически не меняет свой стиль: блестящая лысина и небольшая щетина стали уже визитной карточкой шоумена.
Сегодня в Instagram знаменитости появился необычный снимок: Дмитрий обзавелся бородой, которая стала предметом бурного обсуждения в комментариях под записью.
Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal)
«Сулейман хан», «Султана Сулеймана напомнил из «Великолепного века»», «Помолодевший Фадеев», «Ага, реально на Султана Сулеймана похож!!!», «Боже!Шуфутинский!!!», «Борода вам не идёт, Дим)», «Султан Нагийман...», «Думала, что молодой Шуфутинский», «Деда Дима.))» — написали в комментариях фолловеры Нагиева.
Что это: новый экранный образ или действительная смена имиджа? Дмитрий Нагиев пока воздерживается от комментариев.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram.com, globallookpress.com