Поклонники шоумена сравнили его с персонажем «Великолепного века»

В последние годы популярный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев практически не меняет свой стиль: блестящая лысина и небольшая щетина стали уже визитной карточкой шоумена.

Сегодня в Instagram знаменитости появился необычный снимок: Дмитрий обзавелся бородой, которая стала предметом бурного обсуждения в комментариях под записью.

Холост. Свеж. Светел. Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Июл 10 2017 в 1:24 PDT

«Сулейман хан», «Султана Сулеймана напомнил из «Великолепного века»», «Помолодевший Фадеев», «Ага, реально на Султана Сулеймана похож!!!», «Боже!Шуфутинский!!!», «Борода вам не идёт, Дим)», «Султан Нагийман...», «Думала, что молодой Шуфутинский», «Деда Дима.))» — написали в комментариях фолловеры Нагиева.

Халит Эргенч, сыгравший Султана Сулеймана в сериале "Великолепный век" — прим.ред.

Что это: новый экранный образ или действительная смена имиджа? Дмитрий Нагиев пока воздерживается от комментариев.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)