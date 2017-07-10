Поклонники шоумена сравнили его с персонажем «Великолепного века»

В последние годы популярный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев практически не меняет свой стиль: блестящая лысина и небольшая щетина стали уже визитной карточкой шоумена.

Сегодня в Instagram знаменитости появился необычный снимок: Дмитрий обзавелся бородой, которая стала предметом бурного обсуждения в комментариях под записью.

Холост. Свеж. Светел.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal)

«Сулейман хан», «Султана Сулеймана напомнил из «Великолепного века»», «Помолодевший Фадеев», «Ага, реально на Султана Сулеймана похож!!!», «Боже!Шуфутинский!!!», «Борода вам не идёт, Дим)», «Султан Нагийман...», «Думала, что молодой Шуфутинский», «Деда Дима.))» — написали в комментариях фолловеры Нагиева.

Халит Эргенч, сыгравший Султана Сулеймана в сериале "Великолепный век" — прим.ред.

Что это: новый экранный образ или действительная смена имиджа? Дмитрий Нагиев пока воздерживается от комментариев.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram.com, globallookpress.com