«Холодный пот проступает на лбу»: Регина Тодоренко откровенно рассказала о предсвадебных эмоциях

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов официально зарегистрировали отношения в октябре 2018 года, за пару месяцев до рождения сына Майкла. Из-за беременности телеведущей пара приняла решение отложить празднование торжества. Семимесячный Майкл стал одним из самых важных гостей на итальянском торжестве родителей, а наряд, который пара приготовила малышу для главного дня в своей жизни, невероятно умилил их поклонников.

А вы помните свои эмоции перед свадьбой?