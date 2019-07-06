«Холодный пот проступает на лбу»: Регина Тодоренко откровенно рассказала о предсвадебных эмоциях

3 июля телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов сыграли пышную свадьбу. Красивое торжество прошло в Италии. Несколько часов назад в блоге Регины появилось забавное видео, под которым она рассказала о своих эмоциях перед свадьбой: «На этом видео запечатлены все стадии дебилизма 😆, которые испытывает женщина, будучи невестой, готовясь к торжеству! Буквально за пару часов до церемонии начинается психоз и полнейшее расщепление личности (привет, Билли Миллиган 😁): все валится из рук, хочется плакать и смеяться одновременно, хочется пить и выпивать 🥤, в какой-то момент все раздражает, и вот ты закрываешься в уборной одна, смотришь на себя в зеркало и думаешь: «Емаё, я - невеста 👰🙈»И холодный пот проступает на лбу) Непонятно только , от чего такая реакция?)». Стоит отметить, что видео было снято во время фотосессии для одного из популярных свадебных журналов.
Не все подписчики высоко оценили публикацию телеведущей: «О Боги!🙄 ну прям невинная дева замуж выходит 🙄 к чему блин этот цирк! Сто лет живут вместе, уже и роды перенесла, а тут дикое волнение у нее🤦♀️ ну смешно уже, честно», «Вы переигрываете. Во всем», «Ребенка родили уже, живут вместе, но нет же «я невеееестаааа»))))) прошло время для истерик —начали с конца)», «Ну такое волнение было, когда замуж в 19 выходила. А тут и ребенка родили, живут вместе, но волнуются».
Тем не менее, многие встали на защиту невесты: «Регина — вы лучшая из невест и потрясающая ведущая, счастья молодым», «Невеста, ты его невеста! И если честно —ему с тобою повезло!», «Каждый имеет право на свои эмоции, только глубоко закомплексованные и неудовлетворенные люди сами боятся чувствовать и других стыдят. Регина, Вы красотка, умничка и просто неповторимая женщина! Оставайтесь собой 😉 И поздравляю со свадьбой», «И куча отрицательных комментариев, от людей без чувства юмора😅видно же, что девушка дурачится, к чему негатив?)».
Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов официально зарегистрировали отношения в октябре 2018 года, за пару месяцев до рождения сына Майкла. Из-за беременности телеведущей пара приняла решение отложить празднование торжества. Семимесячный Майкл стал одним из самых важных гостей на итальянском торжестве родителей, а наряд, который пара приготовила малышу для главного дня в своей жизни, невероятно умилил их поклонников.
А вы помните свои эмоции перед свадьбой?
Больше о Регине вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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