Холли Берри в «голом» платье едва не засветила отсутствие нижнего белья
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51-летняя Холли Берри привлекла к себе максимум внимания на красной дорожке церемонии вручения премии NAACP Image Awards.
В последнее время оскароносная актриса Холли Берри все чаще выбирает супероткровенные наряды, подчеркивая безупречную фигуру. Кажется, актриса находится в активном поиске новой любви!
Недавно она пошла еще дальше — для церемонии NAACP Image Awards звезда примерила очень откровенное прозрачное платье, в котором едва не показала, что оставила дома нижнее белье.
Впрочем, Холли нисколько не смущалась и позировала фотографам, гордо расправив плечи. Настоящая королева красной дорожки! А вам понравился образ голливудской актрисы?
Фото: East News, Global Look Press. Instagram