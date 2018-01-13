51-летняя Холли Берри привлекла к себе максимум внимания на красной дорожке церемонии вручения премии NAACP Image Awards.

В последнее время оскароносная актриса Холли Берри все чаще выбирает супероткровенные наряды, подчеркивая безупречную фигуру. Кажется, актриса находится в активном поиске новой любви!

Недавно она пошла еще дальше — для церемонии NAACP Image Awards звезда примерила очень откровенное прозрачное платье, в котором едва не показала, что оставила дома нижнее белье.