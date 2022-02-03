Холли Берри рассказала о любимой тренировке с полотенцем — стальной пресс вам обеспечен
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Фото: Globallook
Голливудская звезда Холли Берри знаменита не только своими наградами и длинным списком фильмографии, ее фигурой восхищаются миллионы поклонников по всему миру — не только в кино, но и в ее личном блоге в социальной сети Instagram, где актриса активно делится тренировками с подписчиками. В свои 55 актриса имеет все 6 кубиков пресса. А помогает ей в их создании личный тренер Питер Ли Томас, который рассказал о пяти несложных, но эффективных упражнениях сайту Shape.
Философия тренера Берри заключается в использовании домашнего пространства и подручных предметов для тренировок. Питера привлекает идея, что можно добиться многого, имея очень мало.
Вы можете подобрать тренировку с желаемым уровнем сложности. Питер Ли Томас советует для начала попробовать выполнить 10-20 повторений каждого движения. Для повышения сложности можно повторить схему или попробовать выполнить как можно больше повторений каждого упражнения в течение двух минут (так называемая тренировка AMRAP).
Выполнять упражнения медленнее обычно труднее, быстрее — легче. Но люди делают все быстро, чтобы поскорее закончить.
Итак, какие же упражнения Холли Берри регулярно выполняет дома:
Приседание с полотенцем: чтобы добавить к традиционному упражнению на пресс еще и сжигание верхней части тела, держите руки вытянутыми на ширине плеч, удерживая полотенце между ладонями выше уровня глаз на протяжении всего движения. Напряжение заставит работать вашу спину, плечи и хват, а также задействует мышцы пресса при выполнении приседаний.
Русские скручивания: держа полотенце в том же положении, сядьте, оторвав ноги от пола, и медленно поворачивайтесь из стороны в сторону, чтобы проработать косые мышцы (боковые части брюшного пресса).
Составной бёрпи-прыжок: удерживая полотенце между руками на уровне груди, начните с приседания. В верхней точке приседания выжмите полотенце над головой. Затем резко подпрыгните и подтяните колени к груди, подтянув полотенце под ноги, как скакалку. Наконец, завершите движение полным бёрпи, ударившись о деку для отжимания, и прыгните обратно в положение стоя, чтобы повторить последовательность действий.
Выпад на колени: возьмите полотенце над головой и сделайте выпад назад. Затем сделайте шаг назад в исходное положение и поднимите колено задней ноги перед собой. Одновременно опустите полотенце до уровня груди, держа руки прямыми.
Скейтерские прыжки: положите полотенце на пол и перепрыгните через него вбок. Держитесь низко, резко прыгайте из стороны в сторону, удерживая внутреннюю ногу над землей и немного скрестив ее позади себя для равновесия.
Фото: Global Look, GettyImages