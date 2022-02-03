Холли Берри рассказала о любимой тренировке с полотенцем — стальной пресс вам обеспечен

Философия тренера Берри заключается в использовании домашнего пространства и подручных предметов для тренировок. Питера привлекает идея, что можно добиться многого, имея очень мало.

Вы можете подобрать тренировку с желаемым уровнем сложности. Питер Ли Томас советует для начала попробовать выполнить 10-20 повторений каждого движения. Для повышения сложности можно повторить схему или попробовать выполнить как можно больше повторений каждого упражнения в течение двух минут (так называемая тренировка AMRAP).