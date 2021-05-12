Ходченкова в юбке с разрезом до бедра и элегантная Варнава блистали на премьере «Скажи ей»
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Вечером 11 мая в открытом после реставрации кинотеатре «Художественный» собрался свет российского кинематографа и шоу-бизнеса. Знаменитости пришли первыми посмотреть драму Александра Молочникова «Скажи ей» со Светланой Ходченковой и Артемом Быстровым в главных ролях.
Поддержать режиссера и актеров на премьеру приехали возлюбленная режиссера Екатерина Варнава, Лолита Милявская, Мария Ивакова, Марина Зудина, Алексей Учитель, Ида Галич, Варвара Шмыкова, Вадим Верник, Анжелика Каширина, Регина Тодоренко, Настасья Самбурская и многие-многие другие известные личности.
Звезда фильма Светлана Ходченкова блистала перед вспышками фотокамер в смелом наряде, хвастаясь достоинствами своей идеальной фигуры. На премьере актриса появилась в кожаной юбке винного цвета и с разрезом до бедра, в черном топе и минималистичных босоножках на высоком каблуке.
Избранница режиссера Александра Молочникова актриса и телеведущая Екатерина Варнава для вечера выбрала черный костюм оверсайз с жакетом и кружевным топом.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Актриса и возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе появилась на публике в платье-тунике ярко-оранжевого оттенка. Мини-длина наряда подчеркнула спортивные ноги красавицы. Завершили ее яркий образ остроносые туфли насыщенного красного цвета.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Ида Галич появилась в «Художественном» в «мужском» пиджаке асимметричного кроя, джинсах-варенках и мягких тапочках.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Регина Тодоренко позировала перед камерами в вельветовом брючном костюме оверсайз, надетом под него черном топе и «грубых» ботинках.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Лолита Милявская для вечера в кино выбрала элегантный костюм, подчеркнувший ее стройную фигуру, и кроссовки. Певица и телеведущая появилась на публике без макияжа и в строгих очках.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Фильм «Скажи ей» затрагивает тему, болезненную для тысяч семей. После развода бывшие супруги терзают маленького сына вопросами, кого он больше любит — маму или папу. Мать жить не может без сына, но вынуждена забрать его у отца, который так же сильно его любит, и увезти жить в другую страну. Родители решают, не спрашивая мнения ребенка. Но он вырастет и решит сам, как ему лучше, но его выбор причинит боль любимым людям.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, youtube-канал Novoekino
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