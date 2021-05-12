Ходченкова в юбке с разрезом до бедра и элегантная Варнава блистали на премьере «Скажи ей»

Вечером 11 мая в открытом после реставрации кинотеатре «Художественный» собрался свет российского кинематографа и шоу-бизнеса. Знаменитости пришли первыми посмотреть драму Александра Молочникова «Скажи ей» со Светланой Ходченковой и Артемом Быстровым в главных ролях.

Поддержать режиссера и актеров на премьеру приехали возлюбленная режиссера Екатерина Варнава, Лолита Милявская, Мария Ивакова, Марина Зудина, Алексей Учитель, Ида Галич, Варвара Шмыкова, Вадим Верник, Анжелика Каширина, Регина Тодоренко, Настасья Самбурская и многие-многие другие известные личности.

Звезда фильма Светлана Ходченкова блистала перед вспышками фотокамер в смелом наряде, хвастаясь достоинствами своей идеальной фигуры. На премьере актриса появилась в кожаной юбке винного цвета и с разрезом до бедра, в черном топе и минималистичных босоножках на высоком каблуке.

Избранница режиссера Александра Молочникова актриса и телеведущая Екатерина Варнава для вечера выбрала черный костюм оверсайз с жакетом и кружевным топом.