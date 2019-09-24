Ходченкова в прозрачной блузке, Асмус в стильном брючном костюме и другие звезды на премьере фильма «Герой»

Картину зрителям представили сам режиссер, а также сыгравшие в ней актеры, в числе которых были Светлана Ходченкова, Александр Петров и Владимир Машков. Первыми фильм оценили Кристина Асмус, Полина Ауг, Сабина Ахмедова и многие другие.
По сюжету, 15 лет назад Андрей под руководством своего отца, полковника Родина, прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей «сжёг мосты», остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом. Но однажды ему звонит отец, которого все считали погибшим. Тот сообщает, что на Андрея открыта охота, но кто решил его уничтожить — неизвестно. Спасаясь бегством, он находит Машу, с которой учился в спецшколе. Андрею предстоит пройти через любовь и предательство и узнать об истинных масштабах беспощадной шпионской игры, в которую он оказался втянут поневоле.
В прокат фильм «Герой» выходит 26 сентября. Купить билеты можно здесь.
Текст: Роман Страстный
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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