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Ходченкова стала любимой актрисой у россиян — кто еще оказался популярен у зрителей

Оказалось, что россияне предпочитают не только популярных, но и молодых актеров. Выбор лидеров оказался неоднозначным. Опрос провели в преддверии закрытия фестиваля «Кинотавр», который сейчас проходит в Сочи.
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Светлана Ходченкова

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Перед закрытием фестиваля «Кинотавр» киноканал «Русский бестселлер» провел опрос, кто из российских актеров и режиссеров наиболее интересен российским зрителям. Всего в опросе приняли участие 927 респондентов.

Оказалось, что зрители предпочитают фильмы Алексея Балабанова. Кроме того, еще в тройку лидеров вошли Андрей Звягинцев и Юрий Быков, а в пятерку лидеров попали Кирилл Серебренников и Илья Найшуллер.

Среди актрис россияне выделили Светлану Ходченкову. Кроме того, оказалось, что зрителям очень нравятся Любовь Аксенова, Ирина Горбачева, Елена Лядова. А замыкает пятерку молодая, но яркая актриса Александра Бортич.

Самым любимым российским актером ожидаемо стал Константин Хабенский, которого зрители знают по многим знаменательным киноработам, среди которых «Ночной дозор» и «Географ глобус пропил». На втором месте оказался Юра Борисов.

Третье место между собой поделили Владимир Машков и Александр Паль. Также в пятерке лучших оказались Сергей Бурунов и Андрей Панин.