Ходченкова стала любимой актрисой у россиян — кто еще оказался популярен у зрителей

Перед закрытием фестиваля «Кинотавр» киноканал «Русский бестселлер» провел опрос, кто из российских актеров и режиссеров наиболее интересен российским зрителям. Всего в опросе приняли участие 927 респондентов.

Оказалось, что зрители предпочитают фильмы Алексея Балабанова. Кроме того, еще в тройку лидеров вошли Андрей Звягинцев и Юрий Быков, а в пятерку лидеров попали Кирилл Серебренников и Илья Найшуллер.