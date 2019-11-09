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Элегантная Ходченкова, Собчак в необычном наряде, Тодоренко в платье-пиджаке со стразами и другие звезды на премии «GQ Человек года — 2019»

Слайд, который
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Слайд, который
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Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Ходченкова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В Московской государственной консерватории имени Чайковского состоялась ежегодная церемония вручения премии журнала GQ «Человек года».

Гостями премии стали Светлана Ходченкова, Регина Тодоренко, Влад Топалов, Татьяна Навка, Анна Чиповская, Яна Рудковская, Евгений Плющенко и многие другие знаменитости. Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые совсем скоро официально станут мужем и женой, позировали фотографам вместе. А затем Ксения, появившаяся на церемонии в необычном асимметричном платье, эффектно сфотографировалась, сидя на троне.

Впрочем, главным героем вечера стал режиссер Кирилл Серебренников, получивший главную награду в номинации «Человек года». «Несмотря на полтора года домашнего­ ­ареста­­, режиссе­р смог выпустить фильм «Лето», отмеченны­й в Каннах, поставил две оперы­ (Cosi fan tutte в Цюрихе­­ и Nabucco в Гамбурге), балет «Нурее­в» в Большо­м театре и два спектакля в «Гоголь-центре­», где его все это время ждали», — отметили в GQ.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Актером года стал Павел Деревянко, сыгравший коррумпированного мэра в сериале «Домашний арест».

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Свою первую премию GQ Юрий Дудь получил как спортивный тележурналист. На этот раз редакция отметила его за профессиональные заслуги в качестве документального режиссера и главного лица российского YouTube.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Филипп Киркоров, появившийся на церемонии в дерзкой кожаной косухе, был отмечен в специальной номинации от GQ «Вечная ценность».

Победители премии «GQ Человек года — 2019»

«Человек года» — Кирилл Серебренников

«Лицо с экрана» — Юрий Дудь

«Автор года» — Антон Долин

«Актер года» — Павел Деревянко

«Открытие года» — Покрас Лампас

«Рестораторы года» — Ренат Маликов и Дмитрий Блинов

«Бизнесмен года» — Тигран Худавердян

«Музыкант года» — Face

«Спортсмен года» — Александр Овечкин

«Вечная ценность» — Филипп Киркоров

Текст: Роман Страстный

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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