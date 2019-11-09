Элегантная Ходченкова, Собчак в необычном наряде, Тодоренко в платье-пиджаке со стразами и другие звезды на премии «GQ Человек года — 2019»

Гостями премии стали Светлана Ходченкова, Регина Тодоренко, Влад Топалов, Татьяна Навка, Анна Чиповская, Яна Рудковская, Евгений Плющенко и многие другие знаменитости. Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые совсем скоро официально станут мужем и женой, позировали фотографам вместе. А затем Ксения, появившаяся на церемонии в необычном асимметричном платье, эффектно сфотографировалась, сидя на троне.
Впрочем, главным героем вечера стал режиссер Кирилл Серебренников, получивший главную награду в номинации «Человек года». «Несмотря на полтора года домашнего ареста, режиссер смог выпустить фильм «Лето», отмеченный в Каннах, поставил две оперы (Cosi fan tutte в Цюрихе и Nabucco в Гамбурге), балет «Нуреев» в Большом театре и два спектакля в «Гоголь-центре», где его все это время ждали», — отметили в GQ.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Актером года стал Павел Деревянко, сыгравший коррумпированного мэра в сериале «Домашний арест».
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Свою первую премию GQ Юрий Дудь получил как спортивный тележурналист. На этот раз редакция отметила его за профессиональные заслуги в качестве документального режиссера и главного лица российского YouTube.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Филипп Киркоров, появившийся на церемонии в дерзкой кожаной косухе, был отмечен в специальной номинации от GQ «Вечная ценность».
Победители премии «GQ Человек года — 2019»
«Человек года» — Кирилл Серебренников
«Лицо с экрана» — Юрий Дудь
«Автор года» — Антон Долин
«Актер года» — Павел Деревянко
«Открытие года» — Покрас Лампас
«Рестораторы года» — Ренат Маликов и Дмитрий Блинов
«Бизнесмен года» — Тигран Худавердян
«Музыкант года» — Face
«Спортсмен года» — Александр Овечкин
«Вечная ценность» — Филипп Киркоров
Текст: Роман Страстный
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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