Элегантная Ходченкова, Собчак в необычном наряде, Тодоренко в платье-пиджаке со стразами и другие звезды на премии «GQ Человек года — 2019»

Впрочем, главным героем вечера стал режиссер Кирилл Серебренников, получивший главную награду в номинации «Человек года». «Несмотря на полтора года домашнего­ ­ареста­­, режиссе­р смог выпустить фильм «Лето», отмеченны­й в Каннах, поставил две оперы­ (Cosi fan tutte в Цюрихе­­ и Nabucco в Гамбурге), балет «Нурее­в» в Большо­м театре и два спектакля в «Гоголь-центре­», где его все это время ждали», — отметили в GQ.