Сегодня опубликовано официальное заявление телеведущей.

Несколько месяцев назад в Сети появились слухи об уходе Регины Тодоренко из проекта «Орел и решка», однако сегодня выяснилось, что это правда. Телеведущая опубликовала в Instagram большое письмо для поклонников, в котором объяснила, почему приняла решение уйти.

«Мои путешествия в «Орёл и решка» закончились. Часто рабочий процесс в нашей команде был сложным, тяжелым, а съемочные дни длились не один и не два дня, а 4 года. В самом начале, когда мне сообщили, что я прошла кастинг, я и представить себе не могла, что меня так затянет. Путешествия были для меня своеобразным вызовом: смогу ли я осилить такое количество стран, покорится ли мне следующая страна, какие страхи мне предстоит побороть в себе и на что я ещё способна? Каждый раз, когда заканчивались съемки нового сезона, и я возвращалась домой, я думала о том, что, может быть пора остановиться, что я, возможно, занимаю чье-то место и мне пора развиваться дальше. Но каждый раз, пересматривая неизданные видео, на моих глазах наворачивались слёзы, и душа рвалась в новое путешествие, в новую страну, всё вперед и вперед: покорять Непал, переплывать Амазонку, строить шалаш в джунглях», — откровенничает Регина.