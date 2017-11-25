«Хочу выйти замуж, родить детей»: Регина Тодоренко ушла из «Орла и решки»
Несколько месяцев назад в Сети появились слухи об уходе Регины Тодоренко из проекта «Орел и решка», однако сегодня выяснилось, что это правда. Телеведущая опубликовала в Instagram большое письмо для поклонников, в котором объяснила, почему приняла решение уйти.
«Мои путешествия в «Орёл и решка» закончились. Часто рабочий процесс в нашей команде был сложным, тяжелым, а съемочные дни длились не один и не два дня, а 4 года. В самом начале, когда мне сообщили, что я прошла кастинг, я и представить себе не могла, что меня так затянет. Путешествия были для меня своеобразным вызовом: смогу ли я осилить такое количество стран, покорится ли мне следующая страна, какие страхи мне предстоит побороть в себе и на что я ещё способна? Каждый раз, когда заканчивались съемки нового сезона, и я возвращалась домой, я думала о том, что, может быть пора остановиться, что я, возможно, занимаю чье-то место и мне пора развиваться дальше. Но каждый раз, пересматривая неизданные видео, на моих глазах наворачивались слёзы, и душа рвалась в новое путешествие, в новую страну, всё вперед и вперед: покорять Непал, переплывать Амазонку, строить шалаш в джунглях», — откровенничает Регина.
Телеведущая призналась в любви команде «Орла и решки», которая за четыре года стала для Регины настоящей семьей. «Я очень благодарна создателям проекта за то, что однажды дали мне возможность посетить самые отдаленные уголки планеты и испытать все эмоции, которые может испытать человек. Об этом путешествии, длинною в 4 года, я обязательно буду рассказывать своим внукам и правнукам».
«Я очень люблю свое дело и мне очень грустно с ним расставаться. Но в мире ещё столько всего нового, что хочется попробовать! Я очень хочу поучиться в американской киноакадемии и однажды получить Oscar, хочу создать собственное телевизионное шоу, хочу выйти замуж, родить детей и отправиться в путешествие по миру, но уже в другом формате – вместе со своей семьей», — подытоживает знаменитость.
Стоит отметить, что в проект «Орел и решка» Регина Тодоренко пришла ровно четыре года назад — 30 ноября 2013 года — именно в этот день ее утвердили на роль ведущей. За время своей работы в проекте знаменитость посетила 105 стран и стала первой женщиной-телеведущей, совершившей кругосветное путешествие.
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: пресс-служба, instagram