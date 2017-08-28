Полина Фаворская покидает группу SEREBRO. Об этом в своем блоге сообщил продюсер женского трио Максим Фадеев.

«Съездив в Камбоджу и занимаясь каждый день там медитациями, моё сердце открылось мне и я все поняла. Я хочу познать себя. Познать своё тело и разум. Научиться слышать своё сердце всегда! Потому что сердце - единственный верный путеводитель, когда ты умеешь им пользоваться! Хочу пройти различные практики! Хочу в Индию, Тибет, Перу! Но в группе этого сделать нереально! За 10 дней отпуска в год( С этими мыслями я проездила оставшиеся дни отпуска, думая, как бы сказать об этом Максиму Александровичу. Поймёт ли он меня? Почувствует? Собравшись с духом, по приезду, я все рассказала ему... Я не ожидала что все пройдёт так... Я встретила такое понимание! Он мне сказал, что это очень круто, когда в таком возрасте приходят такие мысли. И сказал, что я обязательно должна это сделать. Моя неуверенность в собственных мыслях быстро улетучилась, и я поняла, что на верном пути. Да. Я ухожу. Как бы это больно не звучало. И я обещаю, что никуда не пропаду. Я буду с вами продолжать делится своими мыслями и идеями, во всех информационных каналах! А впереди ещё 2 месяца гастролей со мной», - написала Полина на своей странице в Instagram.

Напомним, что Фаворская выступала в составе SEREBRO с 2014 года. В качестве «прощального» релиза Полины, группа представила новую песню «В космосе».

Фото: instagram.com