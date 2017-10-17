Певец стал гостем программы «Секрет на миллион», в которой откровенно рассказал о своей жизни.

Экс-участник группы Smash!! и кумир миллионов девчонок Влад Топалов дал откровенное интервью в рамках программы «Секрет на миллион». Так, музыкант редко отвечает на вопросы о личной жизни, но для Леры Кудрявцевой он сделал исключение. Его сердце сейчас занято, и отношения с новой возлюбленной развиваются стремительно: «Да, я не свободен. Задумываюсь о свадьбе, так как очень сильно хочу детей. Хотел бы четырех малышей. Однако боюсь, что родится мальчик, это психологическое. У меня отношения с отцом были не лучшие, и я не уверен, что смогу передать сыну жизненную мудрость. Мне очень важно, что нынешняя избранница хочет от меня детей. Она сама об этом сказала».

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) Ноя 18 2017 в 12:30 PST

Кроме того, певец затронул тему развода с первой женой Ксенией Данилиной. Супруги прожили в браке всего полтора года, когда Влад выступил инициатором разрыва. По признанию музыканта, частые ссоры и неудачные попытки завести ребенка только ухудшали их отношения. «Я ненавидел ее собак. Вот честное слово, терпеть их не мог. Тем более, мы начали часто ссориться из-за всякой ерунды. Но Ксюше я никогда не изменял. Просто однажды вернулись из отпуска, и я понял, что это все не то, я не счастлив. Сам предложил супруге развестись. На тот момент мне понравилась другая девушка, и я не хотел, чтобы Ксюше было больно», — признался артист.

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) Окт 17 2017 в 4:35 PDT

Эфир с музыкантом получился предельно откровенным. Так, Влад рассказал о длительной наркозависимости — в течение десяти лет он употреблял запрещенные вещества. Пагубная зависимость сказалась не только на разрушившейся карьере (певец часто срывал выступления и работал как придется, чтобы скорее оказаться дома), но и на здоровье молодого человека. Несколько лет назад певцу диагностировали кисту на голосовой связке. В течение полугода после удаления опухоли Топалов вел здоровый образ жизни, но не удержался, и снова вернулся к запрещенным веществам. Три года назад музыкант обратился в анонимную наркологическую клинику, где сумел побороть зависимость. «Из-за этих проблем я лишился всего. Деньги, друзья, карьера — все пропало. Сейчас стараюсь наверстать», — поделился певец.