«Хочу быть яркой и опасной»: Глафира Тарханова восхитила модным образом с красными гольфами

«Вроде черты лица у Вас вполне правильные и карьера в порядке, но почему лицо всегда кажется очень злым и завистливым?», «Злое и завистливое лицо??? Чушь какая!!! Видимо у кого-то проблемы с восприятием мира)))», «Но, когда вы улыбаетесь , оно расцветает! И все фильмы с вашим участием мы с мужем обязательно просматриваем, потому что вы замечательная актриса и всегда доносите то , что необходимо по правде фильма…», «Шикарная и всегда разная Глафира», «То простушка, то стервушка», «Очень интересно наблюдать за Вашими экспериментами», «Глафира вы прекрасны как всегда! В любом образе», «Лицо прекрасное 😻образы разные, всегда интересно, все просто супер», «Вам идут такие образы, это же прекрасно, когда женщина разная», «Не ваш образ, не органично. Не изменяйте себе, вы другая», «Однозначно за ЭКСПЕРИМЕНТЫ! Вам идут очень разные образы и да, ваша царственная надменность должна найти свою роль», «Я за улыбку))) тебе она очень идет👍да вообще тебе все к лицу», — высказались подписчики.