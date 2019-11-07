passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Хочу быть яркой и опасной»: Глафира Тарханова восхитила модным образом с красными гольфами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Глафира Тарханова

Фото: Instagram Глафиры Тархановой

Актриса похвасталась кадрами из новой фотосессии.

Глафира Тарханова часто примеряет различные образы для фотосессий. «Хочу быть яркой и опасной», — заявила актриса в Instagram под новыми кадрами, на которых позирует, сидя в «брутальном» кресле в черном «почти кожаном» наряде. Ярко-красные гольфы и помада в тон разбавили смелый образ Тархановой. «Интересно, вы все-таки за улыбчивую нежность в моей ленте или за эксперименты?» — спросила Глафира у подписчиков.

«Вроде черты лица у Вас вполне правильные и карьера в порядке, но почему лицо всегда кажется очень злым и завистливым?», «Злое и завистливое лицо??? Чушь какая!!! Видимо у кого-то проблемы с восприятием мира)))», «Но, когда вы улыбаетесь , оно расцветает! И все фильмы с вашим участием мы с мужем обязательно просматриваем, потому что вы замечательная актриса и всегда доносите то , что необходимо по правде фильма…», «Шикарная и всегда разная Глафира», «То простушка, то стервушка», «Очень интересно наблюдать за Вашими экспериментами», «Глафира вы прекрасны как всегда! В любом образе», «Лицо прекрасное 😻образы разные, всегда интересно, все просто супер», «Вам идут такие образы, это же прекрасно, когда женщина разная», «Не ваш образ, не органично. Не изменяйте себе, вы другая», «Однозначно за ЭКСПЕРИМЕНТЫ! Вам идут очень разные образы и да, ваша царственная надменность должна найти свою роль», «Я за улыбку))) тебе она очень идет👍да вообще тебе все к лицу», — высказались подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!