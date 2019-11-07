«Хочу быть яркой и опасной»: Глафира Тарханова восхитила модным образом с красными гольфами
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Фото: Instagram Глафиры Тархановой
Глафира Тарханова часто примеряет различные образы для фотосессий. «Хочу быть яркой и опасной», — заявила актриса в Instagram под новыми кадрами, на которых позирует, сидя в «брутальном» кресле в черном «почти кожаном» наряде. Ярко-красные гольфы и помада в тон разбавили смелый образ Тархановой. «Интересно, вы все-таки за улыбчивую нежность в моей ленте или за эксперименты?» — спросила Глафира у подписчиков.
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Мода, внутренний посыл и потребность в ярких красках!💄 В красных гольфах и без улыбки😂😂😂 В брутальном кресле и в черной почти-коже!😁 Сегодня так!!! 😂😂😂 Хочу быть яркой и опасной!💃 Как вам? У меня получилось??? Меня вооружили: 📸@alexandra_beetle 💄@valery.sokolova 👗@maryfranz_ ⭕Интересно, вы все-таки за улыбчивую нежность в моей ленте 🚩1? ⭕Или за эксперименты🚩2?
«Вроде черты лица у Вас вполне правильные и карьера в порядке, но почему лицо всегда кажется очень злым и завистливым?», «Злое и завистливое лицо??? Чушь какая!!! Видимо у кого-то проблемы с восприятием мира)))», «Но, когда вы улыбаетесь , оно расцветает! И все фильмы с вашим участием мы с мужем обязательно просматриваем, потому что вы замечательная актриса и всегда доносите то , что необходимо по правде фильма…», «Шикарная и всегда разная Глафира», «То простушка, то стервушка», «Очень интересно наблюдать за Вашими экспериментами», «Глафира вы прекрасны как всегда! В любом образе», «Лицо прекрасное 😻образы разные, всегда интересно, все просто супер», «Вам идут такие образы, это же прекрасно, когда женщина разная», «Не ваш образ, не органично. Не изменяйте себе, вы другая», «Однозначно за ЭКСПЕРИМЕНТЫ! Вам идут очень разные образы и да, ваша царственная надменность должна найти свою роль», «Я за улыбку))) тебе она очень идет👍да вообще тебе все к лицу», — высказались подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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