«Хочется есть и спать»: Ольга Бузова подогрела слухи о своей беременности
Когда Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов объявили о разводе, многие упрекали звезду «Дома-2» в том, что она не родила футболисту ребенка, не создав таким образом с ним «настоящую семью». В ответ на упреки Ольга пояснила тогда: она мечтает о карьере певицы, а Дмитрий видел ее домашней и хозяйственной, тогда как она такой никогда не была. Теперь, когда у молодой женщины есть все, о чем она мечтала, ее фанаты стали замечать изменения в ее фигуре и поведении.
«Меня бесит, что я поправилась за время отпуска, очень хочу скинуть лишние килограммы, но почему то так хочется есть. И спать», — подогрела Ольга слухи о беременности.
Возможно, Ольга Бузова действительно ждет ребенка от блогера Давида Манукяна, с которым познакомилась на съемках клипа «Лайкер», где он сыграл главную роль?
Фото и видео: instagram
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