Хмельницкая в прозрачной рубашке, Летучая в ажурном жакете и другие на рождественском ужине

Ужин стал поистине праздничным и звездным, он собрал самых модных, стильных и ярких селебрети. В уютном по-новогоднему украшенном зале ресторана в этот день присутствовали Ани Лорак, Елена Летучая, Ирина Безрукова, Алена Хмельницкая, Екатерина Шпица, Эвелина Бледанс и многие другие.

Алена Хмельницкая появилась на мероприятии в прозрачной рубашке и кожаных брюках. Елена Летучая позировала фотографам в эфектном ажурном жакете из кожи.