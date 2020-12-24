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Хмельницкая в прозрачной рубашке, Летучая в ажурном жакете и другие на рождественском ужине

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Алена Хмельницкая

Фото: Пресс-служба

23 декабря, в преддверии череды зимних праздников, известные девушки столицы собрались в ресторане Hamster на Women Christmas dinner.

Ужин стал поистине праздничным и звездным, он собрал самых модных, стильных и ярких селебрети. В уютном по-новогоднему украшенном зале ресторана в этот день присутствовали Ани Лорак, Елена Летучая, Ирина Безрукова, Алена Хмельницкая, Екатерина Шпица, Эвелина Бледанс и многие другие.

Алена Хмельницкая появилась на мероприятии в прозрачной рубашке и кожаных брюках. Елена Летучая позировала фотографам в эфектном ажурном жакете из кожи.

Елена Летучая

Фото: Пресс-служба

Кожаные брюки выбрала и Ани Лорак, дополнившая их черной обтягивающей водолазкой и массивной блестящей подвеской.

Ани Лорак

Фото: Пресс-служба

На фоне других знаменитостей выделялась Катерина Шпица, сочетвшая объемную водолазку небесно-голубого оттенка с широкими шелковыми брюками мятного цвета.

Катерина Шпица

Фото: Пресс-служба

Все были очень рады возможности встретиться в неформальной обстановке, поздравить друг друга с наступающими праздниками и проводить год, который для каждого из нас стал довольно сложным.

Ведущий мероприятия Антон Зорькин не позволял гостьям скучать ни минуты. Он сразу создал праздничное настроение, не скупился на комплименты и пожелания, с интересом расспрашивал девушек про их планы на новогодние каникулы и наступающий 2021-й год. Дамы с удовольствием делились своими фирменными рецептами, раскрывали секреты «как выглядеть на все сто в новогоднюю ночь», рассказывали про удачи уходящего года и про ожидания от года наступающего.

Фото: пресс-служба

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