Хлоя Чжао в кроссовках, Аманда Сейфрид в роковом алом и другие звезды на церемонии «Оскар»

Марго Робби надела серебряное платье от Chanel с нежными цветочными деталями. У него была изящная черная отделка и тонкие бретельки. Ее темно-русые локоны собрали в низкий хвост. Мария Бакалова выбрала потрясающее платье Louis Vuitton, оно имело глубокий вырез и юбку из 100 метров тюля.

Виола Дэвис надела белое платье от Alexander McQueen с вырезом, добавив бриллиантовые украшения от Forevermark и клатч с кристаллами. Оливия Колман появилась в платье от Christian Dior. Ванесса Кирби была одета в бледно-розовое платье Gucci с вырезом вдоль талии и V-образным декольте.