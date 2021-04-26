Хлоя Чжао в кроссовках, Аманда Сейфрид в роковом алом и другие звезды на церемонии «Оскар»
Фото: East News
В этом году на шоу не было толпы (приглашены 170 человек вместо 300 в предыдущие годы), организаторы установили меньше камер, а гости следовали строгим правилам социальной дистанции из-за продолжающейся пандемии COVID-19. Трансляция «Оскара» длилась три часа. Кэри Маллиган и ведущая церемонии Зендая пришли первыми в завораживающих платьях от Valentino. К ним присоединились Аманда Сейфрид в Armani Privè и Реджина Кинг в наряде от Louis Vuitton. Не менее впечатляющими были образы Виолы Дэвис, Даны Мюррей, Ислы Фишер в Christian Dior, Андры Дэй.
Фото: East News
35-летняя английская актриса Кэри Маллиган выбрала для мероприятия «золотое» платье Valentino без бретелек с вырезом вдоль торса и эффектной бальной юбкой. Британская красотка собрала свои светлые волосы в элегантную прическу. Она вышла на красную дорожку вместе со своим мужем, музыкантом Маркусом Мамфордом.
Фото: East News
Певица Тиара Томас позировала перед фотографами в белоснежном костюме с глубоким декольте. Номинантка на премию «Оскар» Миа Нил тоже вышла на дорожку в наряде данного цвета.
Фото: East News
Большинство мужчин в выборе одежды были консервативны и надели классические костюмы с белой рубашкой. Однако были более яркие наряды. К примеру, актер Колман Доминго пришел на церемонию в костюме цвета фуксии, а в социальных сетях его начали сравнивать с фламинго.
Фото: East News
Актрисы Риз Уизерспун (платье от Christian Dior ) и Лора Дерн заказали для мероприятия шикарные наряды. Риз отдала предпочтение красному платью с необычной формой лифа, а ее партнерша по «Большой маленькой лжи» блистала в черном наряде от Oscar de la Renta, юбка которого была декорирована перьями.
Фото: East News
Режиссер лучшего фильма года, а также обладательница статуэтки за лучшую женскую роль (она стала второй женщиной-режиссером, которой досталась статуэтка «Оскар») Хлоя Чжао пришла на церемонию в кроссовках и скромном бежевом платье.
Фото: East News
Ведущая мероприятия Зендая (совместно с Брэдом Питтом) появилась на церемонии в ослепительном желтом платье и маске в тон. Платье с вырезом в области пресса заметно подчеркивало тонкую талию и изящную фигуру 24-летней модели. Зендая дополнила свой образ серьгами из бриллиантов.
Фото: East News
Аманда Сейфрид отдала предпочтение красному цвету. На ней было платье с V-образным вырезом и объемной юбкой от Armani Privè. На актрисе сверкали украшения Forevermark, в том числе желтые сияющие висячие серьги-гало Premiere Gem 10,45 карата с соответствующим кольцом 5,03 карата.
Фото: East News
Реджина Кинг в синем платье Louis Vuitton с вертикальными полосками из кристаллов была одной из запоминающихся звезд. На изготовление платья ушло 140 часов, более 62 тысяч блесток и четыре тысячи кристаллов. Шить наряд начали в январе. Она подчеркнула образ с помощью бриллиантовых серег, колец и браслета — все украшения от Forevermark.
Марго Робби надела серебряное платье от Chanel с нежными цветочными деталями. У него была изящная черная отделка и тонкие бретельки. Ее темно-русые локоны собрали в низкий хвост. Мария Бакалова выбрала потрясающее платье Louis Vuitton, оно имело глубокий вырез и юбку из 100 метров тюля.
Виола Дэвис надела белое платье от Alexander McQueen с вырезом, добавив бриллиантовые украшения от Forevermark и клатч с кристаллами. Оливия Колман появилась в платье от Christian Dior. Ванесса Кирби была одета в бледно-розовое платье Gucci с вырезом вдоль талии и V-образным декольте.
Фото: East News
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