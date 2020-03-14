Хит группы «Звери», тирольский йодль и дуэт братьев-близнецов: чем запомнился новый выпуск шоу «Голос. Дети»

13-летний Тимур Лезгишвили из Торонто исполнил «We are the champions» группы Queen и отправился к Валерию Меладзе, несмотря на то, что все члены жюри были не против приобрести столь ценного артиста.

12-летняя Софья Туманова из Новосибирска прослезилась, когда спустя некоторое время после Валерия Меладзе к ней обернулись и остальные члены жюри. Она спела песню «My Mind» певицы Yebba, а из русскоязычных композиций выбрала «Колыбельную» Полины Гагариной. Отправилась девочка в команду к тому, кто оценил ее первым.

12-летняя Мария Ермакова из Минска, выступившая с песней «Если ты слышишь» Полины Гриффис, отправилась домой ни с чем.