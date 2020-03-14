Хит группы «Звери», тирольский йодль и дуэт братьев-близнецов: чем запомнился новый выпуск шоу «Голос. Дети»
В пятницу, 13 марта, в эфире Первого канала звездное жюри нового сезона шоу «Голос.Дети» снова выбирало участников для своих команд.
Буквально с первых минут зал встрепенулся: на сцену вышла 6-летняя Ксения Шаплыко из Минска и зажигательно спела хит группы «Звери» «Районы-кварталы». Валерий Меладзе и Баста почти сразу повернулись к девочке, а вот Полина Гагарина, несмотря на явное удовольствие, которое она испытывала, на кнопку не нажала. Малышка выбрала команду Басты.
Следующим на сцену вышел 11-летний представитель Ташкента Диярбек Нуруллаев. Песня «Pardonne-moi» из репертуара Мирей Матье запутала жюри: предположив, что на сцене девочка, никто не решился повернуться.
Удивить наставников удалось 14-летней Полине Грозновой. Девочка из Твери исполнила йодлем композицию «Mein Vater ist ein Appenzeller». В конце выступления девочка спела отрывок русской народной песни, чем окончательно очаровала присутствующих.
14-летний житель Саратова Егор Блинов исполнил песню «Твои следы», что пришлось по вкусу Басте.
А 10-летняя Олеся Казаченко из Ногинска сорвала овации всех членов жюри, спев «Rise Up» Андры Дей. Юная певица выбрала команду Басты.
6-летняя София Бутаменок из Могилева спела романс «Дорогой длинною», что оценил Валерий Меладзе.
13-летняя Дарья Сафронова из Ленинск-Кузнецкого продемонстрировала свое прочтение песни «Ты уйдешь» певицы Aliosha, но недостаточно впечатлила жюри.
12-летние братья-близнецы Дмитрий и Сергей Коценко из Владивостока очаровали Полину Гагарину песней «Красный конь» ВИА «Земляне».
13-летний Тимур Лезгишвили из Торонто исполнил «We are the champions» группы Queen и отправился к Валерию Меладзе, несмотря на то, что все члены жюри были не против приобрести столь ценного артиста.
12-летняя Софья Туманова из Новосибирска прослезилась, когда спустя некоторое время после Валерия Меладзе к ней обернулись и остальные члены жюри. Она спела песню «My Mind» певицы Yebba, а из русскоязычных композиций выбрала «Колыбельную» Полины Гагариной. Отправилась девочка в команду к тому, кто оценил ее первым.
12-летняя Мария Ермакова из Минска, выступившая с песней «Если ты слышишь» Полины Гриффис, отправилась домой ни с чем.
Фото: кадры из эфира
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