Известный блогер усомнилась в правдивости образа 23-летней модели

Имя 23-летней модели Анастасии Костенко попало на страницы скандально известного блога Лены Миро. Фитнес-блогер сравнивает старые и новые снимки подруги футболиста Дмитрия Тарасова и удивляется, как сильно изменился образ Анастасии.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Апр 16 2017 в 6:06 PDT

По мнению блогера, Костенко превратилась из хищницы-соблазнительницы в женщину, на которой хочется жениться. Причина этому — провинциальность мышления: « Для всех, кто ею болен, 23 года — возраст, когда девушке пора, как говорят тётки на лавке, поспешить с замужеством». Именно желание выйти замуж изменило стиль ростовской красавицы.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Ноя 20 2015 в 4:16 PST

Миро уверена, что с таким подходом отношения Анастасии и Дмитрия обречены на провал: «приличная женщина» может быстро наскучить футболисту и он сменит ее на более привлекательную девушку.

Напомним, в декабре 2016 года Дмитрий Тарасов развелся с Ольгой Бузовой, а через некоторое время обнародовал имя новой подруги — 23-летней «Вице-мисс Россия 2014» Анастасии Костенко. Не так давно влюбленные закончили делать ремонт в доме, в котором Тарасов планировал жить с Бузовой.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)