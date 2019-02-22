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«Хирурги были крайне против»: Дима Билан отыграл концерт в Санкт-Петербурге под обезболивающими

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дима Билан

Фото: Фото из Instagram Димы Билана
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Дима Билан вышел на сцену, нарушив предписания врачей.

«Сегодня мы отыграли потрясающий концерт «Планета Билан» в Санкт-Петербурге! Но то, какими силами он дался — знает только мой любимый коллектив, мои близкие и моя команда! 18 февраля днем я подскользнулся на льду и сломал ногу — двойной перелом! И 19 должен был делать срочную операцию - вставлять пластину! Но я не отменил и не перенес шоу на другие даты, а решил просто быть честным с вами и идти до конца! Пластину принял решение ставить после шоу, хоть и хирурги были крайне против! И это не геройство! Не могу больше писать, устал, но невероятно счастлив! Тур в силе! Буду держать вас в курсе! Отчет за мной! Спасибо за силу, которую вы мне дали сегодня — это было НЕЧТО! А видео снято по пути в Питер», — написал артист.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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