Хирург раскрыл стоимость пластических операций Валерия Леонтьева
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Фото: Архив пресс-службы Passion.ru
Валерий Леонтьев много раз решался на круговую подтяжку и другие операции, чтобы сохранить молодость. По словам хирурга, кандидата медицинских наук Алеся Улищенко, подобные манипуляции обходятся Леонтьеву в миллион рублей.
Певцу делали не только круговую подтяжку, но и операцию по изменению формы век, а также удаляли комки Биша.
«Проводилась блефаропластика, причем неудачно. Он после операции не мог закрывать глаза и некоторое время спал с открытыми. Но применение специальных средств со временем нормализовало ситуацию», — говорит специалист телеграм-каналу «Звездач».
Ранее в Сети активно обсуждалось, что певец Валерий Леонтьев для омоложения использует стволовые клетки. Многие не верили, что в своем возрасте артист может так двигаться, не прибегая к медицинским вмешательствам. Сам артист объясняет свою прекрасную физическую форму генетикой и здоровым образом жизни.
Валерий Леонтьев, несмотря на свой возраст, продолжает концертную деятельность, ежегодно ездит с турами по России и странам ближнего зарубежья.
Фото и видео: Global Look Press, PassionVideo, Архив пресс-службы Passion.ru