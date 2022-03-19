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Хирург раскрыл стоимость пластических операций Валерия Леонтьева

Валерий Леонтьев тщательно следит за своим имиджем и внешним видом. Пластическая хирургия помогает 72-летнему артисту выглядеть моложе своего возраста. К своим почтенным годам он перенес немало пластических операций. По словам специалистов, первую пластику певец сделал еще в 90-х годах.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валерий Леонтьев певец, композитор и актер

Фото: Архив пресс-службы Passion.ru

Валерий Леонтьев много раз решался на круговую подтяжку и другие операции, чтобы сохранить молодость. По словам хирурга, кандидата медицинских наук Алеся Улищенко, подобные манипуляции обходятся Леонтьеву в миллион рублей.

Певцу делали не только круговую подтяжку, но и операцию по изменению формы век, а также удаляли комки Биша.

«Проводилась блефаропластика, причем неудачно. Он после операции не мог закрывать глаза и некоторое время спал с открытыми. Но применение специальных средств со временем нормализовало ситуацию», — говорит специалист телеграм-каналу «Звездач».

Ранее в Сети активно обсуждалось, что певец Валерий Леонтьев для омоложения использует стволовые клетки. Многие не верили, что в своем возрасте артист может так двигаться, не прибегая к медицинским вмешательствам. Сам артист объясняет свою прекрасную физическую форму генетикой и здоровым образом жизни.

Валерий Леонтьев, несмотря на свой возраст, продолжает концертную деятельность, ежегодно ездит с турами по России и странам ближнего зарубежья.

Фото и видео: Global Look Press, PassionVideo, Архив пресс-службы Passion.ru

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