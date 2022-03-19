Хирург раскрыл стоимость пластических операций Валерия Леонтьева

Валерий Леонтьев много раз решался на круговую подтяжку и другие операции, чтобы сохранить молодость. По словам хирурга, кандидата медицинских наук Алеся Улищенко, подобные манипуляции обходятся Леонтьеву в миллион рублей.

Певцу делали не только круговую подтяжку, но и операцию по изменению формы век, а также удаляли комки Биша.