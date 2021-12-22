Хирург раскрыл секреты молодости Валерия Леонтьева и других звезд «Голубого огонька»
Пластический хирург Владимир Плахотин сравнил давние снимки некоторых звезд с современными фотографиями. Своими замечаниями он поделился с «Комсомольской правдой».
Надежда Кадышева, 62 года
По словам специалиста, артистка однозначно подтянула овал лица, шейную мышцу, убрала брыли и изменила форму подбородка, а также провела контурную пластику в области носогубного треугольника, носогубных складок и скул. Он также отметил, что Надежда побывала в руках у профессионалов.
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Валерий Леонтьев, 72 года
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Владимир Плахотин заметил у Леонтьева подтяжку лица, однако она была сделана около 10 лет назад, поскольку видны несовершенства шеи. Кроме того, звезда новогодней программы поработал над областью губ: немного подколол их и приподнял верхнюю губу.
«В скулы вставлены филеры. Специалисты потрудились и над глазами: проведена блефоропластика верхних и нижних век. Брови высоко подняты за счет эндоскопического лифтинга: в более молодом возрасте линия бровей была ниже. Взгляд у Леонтьева сейчас стал интереснее», — уточнил хирург.
Лариса Долина, 66 лет
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«Заметно, что совсем недавно — год-полтора назад — певица сделала подтяжку лица: тот самый SMAS-лифтинг с платизмопластикой шеи, который мы уже видели на примере Надежды Кадышевой. Есть и блефаропластика, но только верхних век: что любопытно, нижние остались натуральными», — отметил специалист.
В связи с сиянием кожи эксперт предположил лазерную шлифовку лица и заметил подтянутые брови, припухлость губ, увеличение подбородка и ринопластику.
София Ротару, 74 года
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По словам Плахотина, у Софии Михайловны самая крутая пластика из обсуждаемых артистов, но при этом заметил перекаченные щеки. Впрочем у исполнительницы подтянут овал лица, скорректированы как нижние, так и верхние веки.
Ирина Аллегрова, 69 лет
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«Особо похвалить нечего: считывается и возраст, и хирургическое вмешательство. Заметны грудные импланты, причем, стоят они не самым удачным образом. Если смотреть выше, есть следы повторной подтяжки шеи, подтяжки овала лица — это свежая процедура, ей пара лет. А вот блефаропластика сделана давно: лет 5-7 назад», — сказал врач.
Елена Степаненко, 68 лет
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Как сообщил Владимир Плахотин, Елена Степаненко не прибегала к помощи пластических хирургов, а залогом ее красоты оказался качественный косметический уход. Вероятно, она применяет ботокс и биоревитализацию (когда внутрь кожи с помощью тонких игл либо высокотехнологичных аппаратов вводятся препараты на основе гиалуроновой кислоты).
Фото: Globallook, Instagram