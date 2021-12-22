Хирург раскрыл секреты молодости Валерия Леонтьева и других звезд «Голубого огонька»

Владимир Плахотин заметил у Леонтьева подтяжку лица, однако она была сделана около 10 лет назад, поскольку видны несовершенства шеи. Кроме того, звезда новогодней программы поработал над областью губ: немного подколол их и приподнял верхнюю губу.

«В скулы вставлены филеры. Специалисты потрудились и над глазами: проведена блефоропластика верхних и нижних век. Брови высоко подняты за счет эндоскопического лифтинга: в более молодом возрасте линия бровей была ниже. Взгляд у Леонтьева сейчас стал интереснее», — уточнил хирург.

Лариса Долина, 66 лет